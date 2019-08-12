В Индии горит крупнейший в Азии рынок текстильной продукции

Источник материала: СТВ

Новости Индии. В столице Индии горит крупнейший в Азии рынок текстильной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Борьбу с огнем ведут 10 пожарных бригад. Известно, что кроме торговых рядов там расположены магазины и промышленные предприятия.





Причина пожара выясняется. Информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.



