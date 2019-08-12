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В Индии горит крупнейший в Азии рынок текстильной продукции
Источник материала: СТВ
Новости Индии. В столице Индии горит крупнейший в Азии рынок текстильной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Борьбу с огнем ведут 10 пожарных бригад. Известно, что кроме торговых рядов там расположены магазины и промышленные предприятия.
Причина пожара выясняется. Информации о возможных жертвах и пострадавших не поступало.
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Новости Индии. В столице Индии горит крупнейший в Азии рынок текстильной продукции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Борьбу с огнем ведут 10 пожарных...
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