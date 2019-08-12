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В Великобритании планируют выпустить памятные моменты к выходу из Евросоюза

13.08.2019 11:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Великобритании. В честь Brexit в Великобритании планируют выпустить специальные памятные монеты в 50 пенсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании планируют выпустить памятные моменты к выходу из Евросоюза

Они будут посвящены выходу страны из Европейского союза. Казначейство уже дало поручение чиновникам изучить, можно ли изготовить миллион монет ко дню Brexit – 31 октября. Использовать их будут для массового обращения.

В Великобритании планируют выпустить памятные моменты к выходу из Евросоюза

Годом ранее Великобритания планировала выпустить около 10 тысяч коллекционных монет и продавать их по 10 фунтов каждую. Новые деньги будут иметь тот же дизайн с надписью «Мир, процветание и дружба со всеми народами», но на них будет новая дата выхода из ЕС.

В Великобритании планируют выпустить памятные моменты к выходу из Евросоюза

В Великобритании планируют выпустить памятные моменты к выходу из Евросоюза

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Новости Великобритании. В честь Brexit в Великобритании планируют выпустить специальные памятные монеты в 50 пенсов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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