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В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих
Источник материала: СТВ
Новости Австралии. Мужчина с мачете напал на прохожих в центре Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На данный момент известно об одном пострадавшем. Свидетели инцидента задержали злоумышленника до приезда полиции.
Сейчас он арестован. Мотивы его действий устанавливаются. Раненую женщину доставили в больницу. По мнению полиции, угроза для общественной безопасности миновала.
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Новости Австралии. Мужчина с мачете напал на прохожих в центре Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно об одном...
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