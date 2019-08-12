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В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

13.08.2019 11:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Мужчина с мачете напал на прохожих в центре Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

На данный момент известно об одном пострадавшем. Свидетели инцидента задержали злоумышленника до приезда полиции.

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

Сейчас он арестован. Мотивы его действий устанавливаются. Раненую женщину доставили в больницу. По мнению полиции, угроза для общественной безопасности миновала.

В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

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Новости Австралии. Мужчина с мачете напал на прохожих в центре Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На данный момент известно об одном...
 
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