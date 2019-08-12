В центре Сиднея мужчина с ножом напал на прохожих

Источник материала: СТВ

Новости Австралии. Мужчина с мачете напал на прохожих в центре Сиднея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





На данный момент известно об одном пострадавшем. Свидетели инцидента задержали злоумышленника до приезда полиции.





Сейчас он арестован. Мотивы его действий устанавливаются. Раненую женщину доставили в больницу. По мнению полиции, угроза для общественной безопасности миновала.



