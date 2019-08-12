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Ходила в магазин. В Гомеле у женщины похитили карликовую таксу

13.08.2019 11:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вечером 10 августа в Гомеле у местной жительницы похитили таксу.

Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в субботу вечером в милицию обратилась гомельчанка. Заявительница рассказала, что она ходила в магазин за покупками. Свою собаку женщина оставила на улице, привязав к перилам. Когда потерпевшая вышла из торгового заведения, её карликовой таксы уже не было.

Правоохранители передали информацию о пропавшей собаке ближайшим нарядом. К месту инцидента направилась группа задержания Департамента охраны МВД. По пути следования сотрудники обратили внимание на мужчину и женщину, которые стояли в 150-200 метрах от магазина. С ними была такса.

Милиционеры попросили гражданина и гражданку пройти с ними к торговому заведению. Там хозяйка опознала таксу, а записи камер наблюдения магазина показали, что подозреваемые отвязали поводок и увели чужого питомца.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 35-летняя и 33-летний местные жители задержаны.

Весной 2019 года в Верхнедвинском районе у пенсионера украли овцу.

Через некоторое время была найдена её разделанная туша – подробности здесь.

Источник фото: pixabay.com

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Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. Вечером 10 августа в Гомеле у местной жительницы похитили таксу. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в субботу вечером в милицию...
 
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