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Ходила в магазин. В Гомеле у женщины похитили карликовую таксу
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Вечером 10 августа в Гомеле у местной жительницы похитили таксу.
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Правоохранители передали информацию о пропавшей собаке ближайшим нарядом. К месту инцидента направилась группа задержания Департамента охраны МВД. По пути следования сотрудники обратили внимание на мужчину и женщину, которые стояли в 150-200 метрах от магазина. С ними была такса.
Милиционеры попросили гражданина и гражданку пройти с ними к торговому заведению. Там хозяйка опознала таксу, а записи камер наблюдения магазина показали, что подозреваемые отвязали поводок и увели чужого питомца.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». 35-летняя и 33-летний местные жители задержаны.
Весной 2019 года в Верхнедвинском районе у пенсионера украли овцу.
Источник фото: pixabay.com
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Новости Беларуси. Вечером 10 августа в Гомеле у местной жительницы похитили таксу. Как сообщает УВД Гомельского облисполкома, в субботу вечером в милицию...
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