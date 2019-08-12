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Следователи ждут результатов экспертиз по делу о взрыве фейерверков 3 июля

13.08.2019 12:31 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Следователи ждут результатов экспертиз по делу о взрыве фейерверков 3 июля
Фото из архива

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи ждут результатов экспертиз по делу о взрыве фейерверков во время салюта 3 июля в Минске. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Иван Носкевич, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам председателя СК, при расследовании этого происшествия рассматриваются несколько версий: следователи изучают качество фейерверков, правильно ли эксплуатировалось салютное оборудование, были ли нарушения при его заряжании.

"Расследование показало, что основной версией являются некачественные заряды фейерверочных изделий, которые эксплуатировались при проведении салюта. Часть из них, как уже известно, была с истекшим сроком годности, часть подвергалась механической "доработке" перед заряжанием. Это доказано в ходе следствия", - рассказал Иван Носкевич.

Он добавил, что назначено несколько экспертиз, их проводят Государственный комитет судебных экспертиз, Национальная академия наук, специализированные предприятия. "Они должны нам дать ответ: находятся ли в прямой причинной связи некачественный характер этих изделий, а также механическое воздействие на них со взрывами, которые произошли во время салюта. По мнению следствия, такая связь есть. Но мы не вправе без заключения экспертизы делать выводы", - подчеркнул председатель Следственного комитета.

Во время экспертиз планируется провести следственный эксперимент и испытать фейерверки в различных ситуациях. С учетом его результатов эксперты вынесут окончательное заключение.

Как сообщалось, происшествие случилось вечером 3 июля. После инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст.463 УК (нарушение правил обращения с веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих).-0-

 
Теги: Минск
 
 
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13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи ждут результатов экспертиз по делу о взрыве фейерверков во время салюта 3 июля в Минске. Об этом сообщил сегодня...
 
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