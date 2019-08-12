Половина белорусских айтишников хранит деньги «под подушкой»

Источник материала: Ежедневник





По данным различных исследований белорусских социологов, от тридцати до сорока процентов белорусов не производят никаких накоплений и тратят все, что зарабатывают. Как обстоят дела у высокоплачиваемых айтишников?

ИТ-специалисты в этом смысле в привилегированном положении: их зарплаты чаще всего значительно превышают средние по стране. Но не стоит забывать о «молодежности» индустрии, ее представители не всегда склонны строить долгосрочные планы.

Тем не менее определяющим моментом в способности к накоплению сбережений является не само значение в платежной ведомости, а модель потребления.

Склонны ли белорусские айтишники к финансовой зрелости, накоплениям, и какие инструменты они для этого выбирают? Посмотрим на результаты исследования dev.by .

Зарплаты не хватает единицам

Не отрываясь от коллектива, почти треть белорусских ИТ-специалистов живет «в ноль». Но в серьезной финансовой яме находятся только считанные проценты респондентов.

При позитивном для большинства балансе расходов и доходов, почти у половины айтишников уровень сбережений покрывает за год меньше, чем один месяц безработицы. Расчет на активный рынок труда, где так или иначе можно будет оперативно трудоустроиться.

Логично предположить, что на статистику могут сильно влиять опытные специалисты, чьи зарплаты значительно отличаются от медианных по индустрии, но и среди них больше трети предпочитает жить сегодняшним днём или оплачивать масштабные кредиты.

Тем не менее почти у 30 процентов Senior специалистов после обеспечения комфортного для них уровня жизни остается как минимум половина зарплаты. В пропорциональном отношении это на редкость хороший уровень в сравнении с европейскими и американскими коллегами, но решают всегда прямые численные значения и масштаб зоны комфорта в каждом конкретном случае. Кому и Боровляны не жмут, а где-то лучше ползарплаты отдать, но жить не на окраине Лондона.

Инвестирование — все еще экзотика

Инвестирование и asset management (передача управлением вложением своих капиталов специализированным компаниям) остаются даже для продвинутых айтишников довольно экзотическим вариантом распоряжения своими финансами. Только каждый 11-й айтишник пытается придать своим накоплениям активный доход.

Почти половина складывает кэш в укромные места. При этом целая треть айтишников более продуктивно распоряжаются своими капиталами и используют депозиты или возможности для инвестирования.

Каждый девятый сберегает в рублях

Изображения американских президентов прошлых веков остаются в приоритете в качестве инструмента для накоплений. Евро куда менее популярен: отпуск отпуском, но по отраслевой традиции в Беларуси зарплаты оговариваются в вечнозеленых банкнотах, к которым европейская валюта достаточно серьезно волатильна в долгосрочной перспективе.

Национальный рубль со снижением ставок депозитов после феноменальных 50% годовых несколько лет назад мало кого интересует. Несмотря на стабильность курса, в памяти у многих отпечатаны неоднократные пертурбации родной валюты.

Суммарный объем накоплений белорусских айтишников хоть и не представляет какой-то особого значения в масштабе страны, но все равно мог бы вносить свою лепту в активизацию экономических процессов. Пока этот капитал чаще всего остается «под матрасами» или сразу тратится на улучшение потребления.