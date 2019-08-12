Источник материала: Новости Волковыска

Работниками управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску задержаны начальники отделов розничной торговли РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» и РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт» при получении взяток за лоббирование интересов коммерческой структуры.



Установлено, что должностные лица на протяжении нескольких лет систематически получали «гонорары» за предоставление коммерческой фирме возможности реализовывать продукцию на автозаправочных станциях (моторные масла, технические автомобильные жидкости, антифриз, тосол и т.д.), а также в придорожных кафе. Сумма «вознаграждений» составляла от 400 до 1200 рублей ежемесячно.



При получении очередного «платежа» должностные лица дочерних предприятий ПО «Белоруснефть» были задержаны с поличным. В отношении всех троих возбуждены уголовные дела по ст. 430 (получение взятки) Уголовного кодекса, они заключены под стражу.



Проводятся дальнейшие следственные действия.