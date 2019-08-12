Легендарный дом на Мясникова уже перекрасили, а лепнину так и не вернули. Вот как он выглядит

Источник материала: Tut.by

Дом на Мясникова, 76 — часть застройки ХІХ-ХХ веков, историко-культурная ценность. В наши дни тут уже не первый год идет капитальный ремонт. В 2017 году его пришлось приостановить из-за трещины, которую обнаружили в пристроенной части дома. Весной 2019 года ремонт возобновился, однако вызвал у горожан вопросы: куда делась лепнина и декор с того самого балкона, на который когда-то выходил писатель Янка Мавр. Лепнину обещали вернуть. Недавно строительные леса убрали и дом предстал в новом образе в буквальном смысле слова.





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Легендарный дом на Мясникова не первый раз терпит изменения. Изначально здание было двухэтажным, с мезонином и фронтоном по центру, запоминающейся деталью которого был и оставался до недавнего времени богато декорированный балкон. В мансарде с выходом на него несколько лет жил белорусский писатель Янка Мавр. В 1960-х и 1980-х годах к дому пристроили третий этаж, потом еще один подъезд, а потом и четвертый этаж с мансардой.

В наши дни в доме уже не первый год идет капитальный ремонт. В 2017 году его пришлось приостановить из-за трещины, которую обнаружили в пристроенной части. Весной 2019 года комиссия, которая обследовала главный фасад, обнаружила новую проблему — некачественный лепной декор. Оказалось, что историческую лепнину с дома сняли еще в 90-х, когда делали в нем ремонт. Был скандал.





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

— Лепнину сделали заново — но некачественно, не совсем по проекту. Ее просто наклеили на фасад, прямо на краску, без анкеров (специальных креплений. — Прим. TUT.BY). С тех пор лепной декор повредили еще и когда закрепляли подсветку на здании. Странно, что ничего не упало, — еще весной рассказывал TUT.BY Андрей Карпук, который является руководителем разработки научно-проектной документации по объекту, а еще руководит архитектурным отделом проектного филиала «Белреставрации».

Комиссия, которая осматривала дом, пришла к выводу, что зданию нужен капитальный ремонт с элементами реставрации фасадов. Был сделан проект, согласно которому лепной декор практически весь подлежал замене. Также нужно было полностью заменить и пришедшую в негодность конструкцию знаменитого балкона.





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Строительные леса с фасада дома уже сняты. Однако лепнина так и не появилась. Андрей Карпук объяснил, почему:

— Лепка поздняя, восстановлена в 1990-х. Качество было ужасное, состояние аварийное. К сожалению, в проекте генпроектировщика «ТМ Заборской Т.В.» реставрация не была предусмотрена. Коллегиально было принято решение работы по ремонту фасадов не останавливать, лепку временно снять. Нами, проектным филиалом ОАО «Белреставрация», был разработан и согласован в Министерстве культуры проект на воссоздание лепки в первоначальном виде (здание горело во время войны и лепка была восстановлена не полностью). В данный момент документация передана генпроектировщику и проходит в составе всего проекта (Ремонт кровли и фасадов здания) повторную экспертизу. Исполнитель работ ОАО «Белреставрация» при демонтаже сняла некоторые слепки и ждет отмашки на начало работ.





Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

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