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Ученые вывели микроб, который может объяснить происхождение жизни
Источник материала: Tut.by
Эти древние микроорганизмы, известные как археи, изначально считались частью домена (самая крупная структура в классификации живых организмов) бактерий и назывались архебактериями. Однако эти организмы так отличались своим строением от всех остальных, что ученые выделили их в отдельный домен. До сих пор большая часть архей была идентифицирована только по анализу содержащих ДНК проб и никогда не была получена в лабораторных условиях. Об этом
Выделить эти микроорганизмы смогли японские ученые,
Благодаря долгой и упорной работе исследователям удалось выделить из этой «мешанины» гены одного из типов архей, который ученые назвали Lokiarchaeota — по имени места, где они были обнаружены. Вскоре другие лаборатории обнаружили другие локиподобные археи, и вместе они образовали линию под названием «Асгардская архея», названную в честь мифологической области, населенной норвежскими богами. Теперь ученые впервые в мире смогли вывести древние организмы в лаборатории, чтобы исследовать их более подробно.
Для выращивания микробов из глубоководных отложений специалисты построили биореактор, имитирующий условия глубоководного гидротермального поля с высокой концентрацией метана, и поместили туда собранные по частям археи. В течение пяти лет исследователи ждали, пока медленнорастущие микробы размножатся в реакторе. Затем они взяли образцы и поместили их вместе с питательными веществами в стеклянные пробирки, которые простояли еще год, прежде чем подать признаки жизни. Генетический анализ выявил едва заметную популяцию Lokiarchaeota. Но и это было большим успехом для ученых, учитывая прихотливость этих организмов.
Хотя точное место организмов в Древе Жизни остается спорным, многие анализы объединяют архей и эукариот вместе. Это может означать, что какой-то далекий предок «асгардцев» дал начало всем эукариотам — всем, от панды до грибов портобелло.
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Для того, чтобы выделить его, пришлось брать образцы в Замке Локи.
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