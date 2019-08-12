«Наследник Бубки», дезертир и десять белорусов. Полный состав Европы на легкоатлетический матч с США

Источник материала: Tut.by

Стал известен состав сборной Европы на легкоатлетический матч Европа — США, который состоится 9−10 сентября на стадионе «Динамо» в Минске. В нем хватает олимпийских чемпионов и чемпионов мира. SPORT.TUT.BY первым рассказывает, каким будет белорусское представительство и чьи истории среди иностранцев заслуживают особого внимания. К примеру, в Минск приедет кубинский дезертир Орландо Ортега, а наша барьеристка Алина Талай осталась в запасе.

Белорусы в сборной Европы



Прыгун в высоту Максим Недосеков — пожалуй, сейчас главная звезда белорусской легкой атлетики. В 2017 году Макс выиграл юниорский чемпионат Европы, обновив 40-летний рекорд турнира. Показанные им 2,33 м — это результат, соответствующий бронзе Олимпиады-2016. С ним в 2018-м Макс стал серебряным призером взрослого чемпионата Европы. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY



Барьеристка Эльвира Герман в прошлом году выиграла чемпионат Европы и в итоге была признана лучшей молодой легкоатлеткой континента. Эле 22 года. Недавно она относительно легко стала победительницей II Европейских игр. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY



Копьеметательница Татьяна Холодович ворвалась в элиту своей дисциплины после завоевания золота чемпионата Европы 2016 года. С тех пор Татьяна является фаворитом всех соревнований, где она принимает участие. Осталось лишь подтвердить авансы на крупных состязаниях вроде чемпионата мира и Олимпийских игр. Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY



После двухлетней дисквалификации прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова бьет на тренировках мировой рекорд. Настя — бронзовый призер чемпионата мира (2011) и серебряный призер чемпионата Европы в помещении (2019). Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY



Весной 2018-го Дмитрий Набоков обновил рекорд Беларуси в прыжках в высоту, продержавшийся 25 лет, но вскоре травмировался. В период восстановления Дима намучался из-за неправильного лечения , но теперь вернулся в строй. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Другие белорусы в составе: метательница молота Анна Малыщик, толкательница ядра Алена Дубицкая, прыгунья в высоту Карина Таранда, прыгунья с шестом Ирина Жук, бегунья Дарья Борисевич. Запасные белорусы: барьеристка Алина Талай, метатель копья Павел Мелешко.

Ненаши в сборной Европы



Барьерист Орландо Ортега покинул расположение сборной Кубы и скрылся в неизвестном направлении после ЧМ-2013 в Москве. Тогда ему было 22 года. Сообщалось, что он отправился в Италию, а потом — в США, однако спортивное гражданство Орландо предоставила Испания. Спустя три года карантина Ортега принес Испании серебро Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Фото: Reuters



В спортивной журналистике хватает тех, кто пришел в профессию из спорта. Финка Аннимари Кортэ — обратный пример: она стала соревноваться в беге с барьерами, будучи журналистом. Аннимари выбрала карьеру в медиа после травмы, полученной в подростковом возрасте. То есть она и раньше занималась спортом, а после восстановления у нее появился шанс побороться за путевку на Олимпиаду-2020. Фото: Reuters



Метательница диска из Хорватии Сандра Перкович дважды становилась победительницей Олимпийских игр (2012, 2016). Во время одной из попыток на Играх в Рио-де-Жанейро Сандра едва не зашибла звукооператора . К счастью, женщина с микрофоном среагировала и отпрыгнула, отделавшись легким испугом. Фото: Reuters



Шведский прыгун в высоту Арманд Дуплантис установил новый юниорский мировой рекорд, выиграв взрослый чемпионат Европы 2018 года с результатом 6,05 м. Арманд стал третьеим прыгуном в XXI веке, кому покорилась такая высота. Неудивительно, почему 19-летнего спортсмена называют «новым Бубкой» или «наследником Бубки». Белорусский прыгун-юниор Дмитрий Марфушкин в интервью сайту федерации легкой атлетики признался, что ради Дуплантиса точно пойдет на матч Европа — США. Фото: Reuters



Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко считается одной из самых красивых легкоатлеток мира. Ей не раз поступали предложения о съемке в жанре ню, но пока она отказывается, так как нацелена на достижения спортивных результатов. Главным успехом Юли пока является серебро ЧМ-2017. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY



Прыгунья с шестом Катерини Стефаниди из Греции выиграла Олимпийские игры 2016 года, а на следующий год стала победительницей чемпионата мира в Лондоне. А ведь незадолго до Игр в Рио-де-Жанейро Стефаниди с результатом 4,81 м побила рекорд чемпионата Европы, который ранее принадлежал россиянке Елене Исинбаевой. Фото: Reuters



Авторизованная нейтральная спортсменка из России Мария Ласицкене, как и Стефаниди, является послом матча Европа — США. Ласицкене четыре раза становилась чемпионкой мира в прыжках в высоту, а сезон 2019 года начала в Минске с победы на Рождественском турнире в ТЦ «Столица». Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Другие небелорусы в составе: нейтральные атлеты из России Анжелика Сидорова (прыжки с шестом) и Сергей Шубенков (бег с барьерами), австриец Лукас Вайсхайдингер (метание диска), босниец Амель Тука (бег), хорват Филип Михалевич (толкание ядра), испанец Хектор Сантос (прыжки в длину), испанец Мигель Анхель Санчо (прыжки в высоту), британка Эйлиш Макколган (бег), британец Джейми Уэбб (бег), немец Томас Рохлер (метание копья), грек Милтиадис Тентоглу (прыжок в длину), гречанка Николета Кириакопулу (прыжки с шестом), гречанка Параскеви Папахристу (прыжки в длину), итальянец Давиде Ре (бег), итальянка Луминоса Больоло (бег с барьерами), люксембуржец Боб Бертемес (толкание ядра), полька Юстина Свенти (бег), поляк Конрад Буковецкий (толкание ядра), поляк Михал Харатык (толкание ядра), поляк Патрик Добек (бег), поляк Павел Войцеховский (прыжок с шестом), поляк Петр Малаховский (метание диска), поляк Петр Лисек (прыжок с шестом), шведка Ангелика Бенгтссон (прыгунья с шестом), швед Даниэль Столь (метание диска), шведка Иоланда Нгарамбе (бег), турок Рамиль Гулиев (бег), турок Ясмани Копельо (бег) и украинец Андрей Проценко (прыжки в высоту).