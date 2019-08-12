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Из заброшенного здания в Лошицком парке просят сделать ночной клуб

13.08.2019 12:40 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Лошицком парке сдают в аренду ветхое двухэтажное здание. Из него предлагают сделать ночной клуб, сообщает realt.by.

По информации, размещенной на сайте Минского городского центра недвижимости, арендодатель — «Минская спадчина». Площадь здания составляет 1752,3 «квадрата». В нем есть большой подвал, помещения на первом этаже и мансарде.

Предприятие «Минская спадчина» надеется, что победитель аукционных торгов превратит постройку в точку общепита или торговли, а может, использует ее как выставочную галерею или ночной клуб. Правда, на данный момент здание реконструируют.

Заявлено, что арендатора обяжут оплатить:

— закупку материалов и устройство финишной отделки стен, полов, потолков, а также заполнение внутренних дверных проемов в гостевых зонах;
— закупку, поставку и монтаж светильников, розеток, выключателей, сантехпосуды, кранов, смесителей, пожарной сигнализации; технологического оборудования (в том числе, при необходимости: кондиционирование, телефонизация, телевидение, локально-вычислительная сеть, интернет, система контроля доступа, видеонаблюдение, охранная сигнализация);
— услуги заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией;
— устройство наружной рекламы.

Остальные расходы покроет арендодатель.

 
 
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В Лошицком парке сдают в аренду ветхое двухэтажное здание. Из него предлагают сделать ночной клуб, сообщает realt.by. По информации, размещенной на сайте Минского...
 
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