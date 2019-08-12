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Из заброшенного здания в Лошицком парке просят сделать ночной клуб
Источник материала: KYKY>
В Лошицком парке сдают в аренду ветхое двухэтажное здание. Из него предлагают сделать ночной клуб,
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Предприятие «Минская спадчина» надеется, что победитель аукционных торгов превратит постройку в точку общепита или торговли, а может, использует ее как выставочную галерею или ночной клуб. Правда, на данный момент здание реконструируют.
Заявлено, что арендатора обяжут оплатить:
— закупку материалов и устройство финишной отделки стен, полов, потолков, а также заполнение внутренних дверных проемов в гостевых зонах;
Остальные расходы покроет арендодатель.
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В Лошицком парке сдают в аренду ветхое двухэтажное здание. Из него предлагают сделать ночной клуб, сообщает realt.by. По информации, размещенной на сайте Минского...
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