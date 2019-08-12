Из заброшенного здания в Лошицком парке просят сделать ночной клуб

Источник материала: KYKY

В Лошицком парке сдают в аренду ветхое двухэтажное здание. Из него предлагают сделать ночной клуб, сообщает realt.by.

По информации , размещенной на сайте Минского городского центра недвижимости, арендодатель — «Минская спадчина». Площадь здания составляет 1752,3 «квадрата». В нем есть большой подвал, помещения на первом этаже и мансарде.

Предприятие «Минская спадчина» надеется, что победитель аукционных торгов превратит постройку в точку общепита или торговли, а может, использует ее как выставочную галерею или ночной клуб. Правда, на данный момент здание реконструируют.

Заявлено, что арендатора обяжут оплатить:

— закупку материалов и устройство финишной отделки стен, полов, потолков, а также заполнение внутренних дверных проемов в гостевых зонах;

— закупку, поставку и монтаж светильников, розеток, выключателей, сантехпосуды, кранов, смесителей, пожарной сигнализации; технологического оборудования (в том числе, при необходимости: кондиционирование, телефонизация, телевидение, локально-вычислительная сеть, интернет, система контроля доступа, видеонаблюдение, охранная сигнализация);

— услуги заказчика в соответствии с проектно-сметной документацией;

— устройство наружной рекламы.

Остальные расходы покроет арендодатель.