Беларуские школьники взяли четыре медали на IT-олимпиаде в Баку

Источник материала: KYKY

Беларуские школьники взяли четыре медали на международной IT-олимпиаде по информатике, которую проводили в Баку. Об этом сообщается на сайте Министерства образования Беларуси.

Олимпиада International Olympiad in Informatics началась 4 августа 2019 года, а закончилась 11 августа. Ее считают одним из наиболее престижных интеллектуальных соревнований среди учащихся по программированию. В соревнованиях участвовали 327 человек из 87 стран мира, Беларусь представляли четыре школьника.

Согласно правилам, конкурсанты соревнуются индивидуально. Олимпиада проходит в два тура. В каждом туре соперники решают по три задачи на нескольких языках программирования. На это им отводится по пять часов.

В итоге беларуские школьники завоевали четыре медали: серебряные достались Борисову Ярославу (десятиклассник гимназии №8 в Витебске) и Процкому Сергею (десятикласнник лицея БГУ). А бронзовыми медалями наградили Филиновича Алексея (выпускник средней школы №2 Лунинца) и Ширму Кирилла (выпускник гимназии №1 Бреста).