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Зеленский разрешил давать украинское гражданство россиянам - противникам Путина
Источник материала: Партизан
Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень лиц, которые имеют право на украинское гражданство.
Как
Для получения украинского гражданства россиянам необходимо предоставить декларацию об отказе от гражданства вместе с документом, подтверждающим преследование за политические убеждения.
Кабинету министров необходимо разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно упрощения порядка получения украинского гражданства россиянами, подвергшимся политическим преследованиям, а также иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.
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Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень лиц, которые имеют право на украинское гражданство.
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