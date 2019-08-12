Зеленский разрешил давать украинское гражданство россиянам - противникам Путина

Какна сайте президента Украины, теперь на гражданство этой страны могут претендовать (помимо защищавших Украину иностранцев и лиц без гражданства) россияне, подвергшиеся политическим преследованиям у себя в стране.

Для получения украинского гражданства россиянам необходимо предоставить декларацию об отказе от гражданства вместе с документом, подтверждающим преследование за политические убеждения.









Кабинету министров необходимо разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно упрощения порядка получения украинского гражданства россиянами, подвергшимся политическим преследованиям, а также иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.