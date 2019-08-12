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Зеленский разрешил давать украинское гражданство россиянам - противникам Путина

13.08.2019 12:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень лиц, которые имеют право на украинское гражданство.



Как сообщается на сайте президента Украины, теперь на гражданство этой страны могут претендовать (помимо защищавших Украину иностранцев и лиц без гражданства) россияне, подвергшиеся политическим преследованиям у себя в стране.

Для получения украинского гражданства россиянам необходимо предоставить декларацию об отказе от гражданства вместе с документом, подтверждающим преследование за политические убеждения.


Кабинету министров необходимо разработать и внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект относительно упрощения порядка получения украинского гражданства россиянами, подвергшимся политическим преследованиям, а также иностранцами и лицами без гражданства, которые проходили или проходят военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины и принимали непосредственное участие в антитеррористической операции.
 
 
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Президент Украины Владимир Зеленский расширил перечень лиц, которые имеют право на украинское гражданство.
 
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