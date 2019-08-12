Пригнать машину из Армении - стоит ли игра свеч?

От Октябрьской площади Минска до ереванской Площади Республики - 2800 километров. Это очень далеко, но нам известно, что как минимум одна машина приехала в Беларусь из Армении. Сегодня там еще действует старая растаможка с низкими тарифами. Есть ли выгода в покупке авто в Армении?





Как это работает?





Около года назад мы публиковали репортаж с авторынка Бишкека, столицы Кыргызстана, где снизили таможенные пошлины, и пришли к выводу, что машины оттуда гнать смысла нет: наша таможня потребует заплатить разницу в стоимости растаможки. А что в Армении?





После вступления Армении в Евразийский экономический союз в январе 2015 года появилась возможность без каких-либо ограничений передвигаться на машинах с армянскими "номерами" по странам ЕАЭС. Напомним, что в ЕАЭС также входят Россия, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан.





Этим и воспользовались россияне, особенно жители южных регионов страны, - там постепенно становилось все больше авто на армянских "номерах". Поначалу без растаможки можно было ввезти в Россию только машины, попавшие в Армению до октября 2014 года, но теперь и это ограничение снято. Беларусь тоже входит в ЕАЭС, поэтому по факту на таких машинах можно ездить и у нас.





В Государственном таможенном комитете устно нам подтвердили, что на машинах с армянским учетом можно ездить по Беларуси.





Поставить на учет эти автомобили теоретически можно, например, заплатив разницу в таможенных платежах. То есть то же самое, что и с Кыргызстаном. Также в Сети есть еще два способа, но насколько они реальны, пока неизвестно.





Первый - дождаться 2023 года, когда машина станет товаром ЕАЭС, - и поменять учет. Второй - если автомобиль ввезен на территорию Армении до 10 октября 2014 года. Но реально пока никто этого не делал, поэтому о чем-то говорить рано.





В чем теоретически может быть выгода? Сейчас в Армении действуют старые тарифы на растаможку авто, они значительно ниже, нежели у нас. И нет ограничений по году выпуска. Но приняты договоренности, что Армения с 2020 года приведет свою тарифную сетку в соответствие с техрегламентом ЕАЭС, то есть это последний год с низкими пошлинами в Армении.





А уже август, поэтому можно ли успеть пригнать машину - большой вопрос. В любом случае цены на автомобили в некоторых сегментах ниже, нежели у нас.









"Из Беларуси машины у нас тоже покупают, но мало"





На одном из форумов есть сообщение неизвестного автора, что в мае этого года он пригнал Volkswagen из Армении. Покупал авто в Грузии, так как они там еще дешевле.





Еще один житель Беларуси, но гражданин России в личном сообщении нам написал, что пригнал Toyota из Японии в Армению, там поставил ее на учет на себя - и ездит на армянских "номерах" по Беларуси.





Как выяснилось, чтобы поставить автомобиль на учет на себя в Армении, россиянину или белорусу нужно сделать регистрацию. В этой стране есть организации, которые оперативно помогают в данном вопросе.





По итогу автомобиль будет в собственности фактического владельца, возвращаться в Армению на продление регистрации не нужно. Но армянские налоги на автомобиль платить надо, делается это через интернет.





Откуда поставляются авто? У армян популярны аукционы в Японии, США и Корее. Машины доставляют в Грузию, где автомобили с правым рулем переделывают под левый, далее авто ввозится и растаможивается на территории Армении.





Мы связались с человеком, который занимается покупкой авто для россиян в Армении, и взяли у него небольшой комментарий:





"Из Беларуси машины у нас тоже покупают, но мало. Сам феномен машин из Армении в России существует уже три года. В Беларуси на этих машинах тоже можно ездить без проблем. Россияне, белорусы и казахи ставят на учет эти машины на себя в Армении. Для этого надо делать постоянную прописку, она бесплатная.





Берут разное, везут своим ходом. С нового года дешевой растаможки не будет, причем уже закрывают возможность заказывать авто, но мы пока еще возим. Что касается постановки на белорусский или российский учет после 2023 года, не знаю. Узнаем об этом в 2023-м".





С праворульными авто есть одна проблема. Весной 2018 года Армения запретила ввоз автомобилей с правым рулем, так что теперь купить можно только ввезенные ранее экземпляры, а их выбор будет постепенно сокращаться.





Для понимания уровня тарифов на растаможку открываем калькулятор на официальном сайте Таможенной службы Республики Армения. Находим там эксклюзив - Nissan Skyline 1996 года выпуска с 2,5-литровым мотором. Растаможка составит 198.952 драма, или 418 долларов! В Беларуси растаможка такой машины обойдется в 12.500 евро, а льготная растаможка - 6250 евро.





А вот растаможка Ford Mondeo/Fusion уже значительно дороже - 1.639.057 драмов, или 3448 долларов. В Беларуси дешевле - 2550 евро, с льготой - 1275.





Растаможка Mondeo 2012 года в Армении обойдется в 1463 доллара, а 2006 г.в. - и вовсе 800 долларов. То есть чем старше машина, тем ниже растаможка.









Сколько стоят?





Но дешевой растаможка останется недолго. Потом будут актуальны только машины, которые уже пригнаны и продаются на местном авторынке. Изучим ассортимент на сайтах list.am и auto.am.





"Прибил из Японии, машина отличном состаянии", - пишет местный продавец Honda Spada 2007 г.в. По фото видно, что машина каким-то кустарным способом переделана из праворульной в леворульную. Руль переехал, а вот кулиса АКПП осталась на месте…





Mitsubishi Delica 2007 года c полным приводом продается за 10.500 долларов. Указано, что цена сформирована с учетом пригона авто в Армению, растаможки и перекидки руля.





А Toyota MR-2, переделанная под Ferrari, - каково?





Volkswagen Passat CC 2011 г.в. продается в Армении за 6600 долларов. У нас такая машина стоит от 10.000 долларов.





Праворульный Nissan Skyline 2003 года с 2,5-литровым мотором оценивается в 3700 долларов. Недорого за такое авто.





На "премиум" цены сопоставимы с нашими.





На Ford Fusion цены, быть может, чуть меньше наших, но смысла в пригоне их из Армении нет.





В общем, ценники на машины 2000-х годов выглядят привлекательно. Правда, в каком они состоянии - вопрос.

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Наш вердикт





В Армении есть люди, готовые на заказ заняться покупкой машины для россиянина или белоруса, в Сети много информации по этому вопросу. Подводных камней и нюансов там немало, без своего человека в Армении пригнать оттуда машину будет сложно.





Пока опыта в этом направлении нет. Операция не самая простая, Армения далеко, не во всех случаях растаможка получается выгоднее. Дешевая растаможка и вовсе в этом году закончится - армяне будут платить те же деньги, что и мы.





Причем даже больше, ведь у белорусов есть льготная растаможка для инвалидов и многодетных, а в Армении - нет. Машина будет на армянских "номерах", как ее потом продать - вопрос. Можно ли ее будет поставить на учет после 2023 года, тоже пока неизвестно.





Так что вопросов больше чем ответов. К подобной авантюре нужно подходить очень взвешенно. Да и времени на нее уже не остается.