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Лукашенко пообещал разобраться с генпрокурором из-за дела главного инженера МЗКТ
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко в ближайшее время проведет совещание с правоохранительным блоком страны.
Об этом он заявил сегодня на рабочей встрече с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем.
"В ближайшее время мы со всей правоохранительной системой (скорее всего, на следующей неделе) встретимся и поговорим по злободневным вопросам. Должен прямо сказать, что последней каплей, которая заставила меня спланировать такое мероприятие, что, естественно, вызвало у меня настороженность, - это чрезмерное затягивание следственных действий.
И последний факт, который мне был доложен (я поручал разобраться уже Оперативно-аналитическому центру), по главному инженеру завода колесных тягачей. Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали", - отметил Лукашенко.
"Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор - разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить.
Дело в том, что это разнузданность правоохранительных органов. И, в частности, скорее всего следствия. Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так "надзирает" за уголовными делами и за соблюдением закона", - подчеркнул Лукашенко.
Он обратил внимание, что именно результаты расследования уголовного дела в отношении главного инженера МЗКТ подтолкнули его к проведению совещания с правоохранительной системой в целом. "Это не дело. Мы к людям должны относиться по-человечески", - цитирует Лукашенко
Напомним, 19 июля Первомайский районный суд Минска оправдал по всем выдвинутым обвиненияс главного инженера Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрея Головача, которого защищала адвокат Вера Орешко.
Главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача задержали еще в мае 2015 года. Он был приговорен к 8 годам колонии усиленного режима за якобы взятку в особо крупном размере (180 тысяч рублей), После пересмотра дела его оправдали, но тут же в зале суда задержали снова по новому обвинению, не дав даже обняться с родными, которые пришли поддержать его на суд.
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Александр Лукашенко в ближайшее время проведет совещание с правоохранительным блоком страны.
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