Знай наших: белорусы завоевали четыре медали на международной IT-олимпиаде

Наша команда состояла из победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебному предмету «Информатика» 2018/2019 учебного года.





Серебряные медали завоевали Борисов Ярослав (учащийся X класса гимназии № 8 г. Витебска) и Процкий Сергей (учащийся X класса лицея БГУ), бронзовых медалей удостоены Филинович Алексей (выпускник средней школы № 2 г. Лунинца) и Ширма Кирилл (выпускник гимназии № 1 г. Бреста).





Напомним, IOI впервые была проведена в 1989 году. Олимпиада проходит в два тура, учащиеся решают по три задачи в каждом туре с использованием нескольких языков программирования. В каждом туре на выполнение задания отводится по пять часов. В 2019 году в олимпиаде приняли участие 327 участников из 87 стран мира.







