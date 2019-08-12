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Что происходит с ценами на квартиры в Минске и регионах?

13.08.2019 11:52 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Что происходит с ценами на квартиры в Минске и регионах?
фото: Myfin.by

Что происходит с ценами на квартиры в Минске и регионах?– Сейчас летняя пора, которая по-разному сказывается на покупателях и продавцах. Как правило, продавцы больше подвержены сезонности из-за отпускного периода. Какая-то часть из них отходит от дел – не следят за рыночной ситуацией и могут не поддерживать актуальность своих объявлений. Из-за этого немного сокращается общий выбор квартир.

 

 
 
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