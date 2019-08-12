Что происходит с ценами на квартиры в Минске и регионах?

– Сейчас летняя пора, которая по-разному сказывается на покупателях и продавцах. Как правило, продавцы больше подвержены сезонности из-за отпускного периода. Какая-то часть из них отходит от дел – не следят за рыночной ситуацией и могут не поддерживать актуальность своих объявлений. Из-за этого немного сокращается общий выбор квартир.