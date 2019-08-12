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Что происходит с ценами на квартиры в Минске и регионах?
Источник материала: Myfin
– Сейчас летняя пора, которая по-разному сказывается на покупателях и продавцах. Как правило, продавцы больше подвержены сезонности из-за отпускного периода. Какая-то часть из них отходит от дел – не следят за рыночной ситуацией и могут не поддерживать актуальность своих объявлений. Из-за этого немного сокращается общий выбор квартир.
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Где в Беларуси квадратный метр жилья сегодня самый дорогой и самый дешевый?
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