На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

Источник материала: Слуцк Город





Фото: Сергей Мороз

12 августа в деревне Козловичи Слуцкого района стартовал республиканский фестиваль «Мастера искусств - труженикам села», который местные жители между собой назвали просто «праздником хлебороба».

Мероприятие посетили замминистра сельского хозяйства Владимир Гракун и председатель Белорусского профсоюза работников АПК Николай Лабушев. Они поздравили тружеников уборочной с удачной жатвой и вручили им благодарности Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Для хлеборобов выступила группа «Красотки», сольно исполняющая известные белорусские песни в рамках проекта «Театр песни Ирины Дорофеевой». А кульминацией концерта стало выступление самой заслуженной артистки, ради которого здесь и собрались многие местные жители.





Фотографии: Владислав Слуцкий Фотографии: Владислав Слуцкий





















































По информации SG, на следующей неделе в этом же месте должны отпраздновать Дожинки.