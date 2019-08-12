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На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

13.08.2019 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

    Фото: Сергей Мороз

12 августа в деревне Козловичи Слуцкого района стартовал республиканский фестиваль «Мастера искусств - труженикам села», который местные жители между собой назвали просто «праздником хлебороба».

Мероприятие посетили замминистра сельского хозяйства Владимир Гракун и председатель Белорусского профсоюза работников АПК Николай Лабушев. Они поздравили тружеников уборочной с удачной жатвой и вручили им благодарности Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Для хлеборобов выступила группа «Красотки», сольно исполняющая известные белорусские песни в рамках проекта «Театр песни Ирины Дорофеевой». А кульминацией концерта стало выступление самой заслуженной артистки, ради которого здесь и собрались многие местные жители.

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

    Фотографии: Владислав Слуцкий

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

На «празднике хлебороба» в Козловичах Слуцкого района выступила Ирина Дорофеева

По информации SG, на следующей неделе в этом же месте должны отпраздновать Дожинки.

 
 
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12 августа в деревне Козловичи Слуцкого района стартовал республиканский фестиваль «Мастера искусств - труженикам села», который местные жители между собой...
 
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