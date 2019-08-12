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Белстат рассказал, на чем мы экономили в июле, а за что платили больше

13.08.2019 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В прошлом месяце продукты и безалкогольные напитки подорожали на 0,12%. А на алкоголь цены упали на 0,37%. Белстат рассказал, какие товары и услуги больше всего выросли в цене, а за что мы платили меньше, чем в июне.


Александра Квиткевич, TUT.BY

Инфляция в Беларуси в июле составила 0,2%. Среди продуктов питания больше всего подорожали помидоры — на 22,86%.

 

Другие сезонные овощи напротив подешевели. Больше всего свекла — на 20,34%. Если считать в целом, то овощи стали дешевле на 0,33%, а фрукты — на 3,12%. В общем продукты питания и напитки без алкоголя подорожали незначительно — на 0,12%.

 

Из непродовольственных товаров, в частности одежда и обувь, тоже кое-что подорожало.

 

Но в целом одежда все-таки подешевела на 0,2%, а обувь — на 1,13%. Больше всего упали в цене женские летние кожаные туфли — на 5,45%.

 

Что касается услуг, то они в среднем подорожали на 0,71%. Значительнее всего поднялась стоимость горячего водоснабжения — на 9,21%.

 

Зато подешевели билеты на самолеты — на 2,52% и упало в цене страхование легковых машин — на 2,12%.

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Белстат подсчитал, цены на какие товары в прошлом месяце упали, а на какие подросли.
 
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