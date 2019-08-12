За взятки задержаны должностные лица дочерних предприятий «Белоруснефти»

Источник материала: Ежедневник





При получении взяток задержаны начальники отделов дочерних предприятий ПО «Белоруснефть» в Витебской, Гомельской и Гродненской областях, информирует Департамент финансовых расследований КГК.

Уголовные дела возбуждены в отношении начальников отделов розничной торговли РУП «Белоруснефть-Витебскоблнефтепродукт», РУП «Белоруснефть-Гомельоблнефтепродукт» и РУП «Белоруснефть-Гроднооблнефтепродукт». Задержания прошли при получении взяток, предназначавшихся за лоббирование интересов коммерческой структуры.

Есть информация, что в течение нескольких лет начальники отделов систематически получали вознаграждения за предоставляемую возможность продавать моторные масла, технические жидкости, антифриз на автозаправках, а также в придорожных кафе.

Суммы взяток варьировались от 400 до 1200 рублей ежемесячно, сообщает Комитет госконтроля.

В очередной раз работниками органов финансовых расследований при получении взятки были задержаны работники дочерних предприятий. В отношении всех трех возбуждены уголовные дела.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемых.