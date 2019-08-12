Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»

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Приоткрывает – потому что невозможно сразу показать все содержимое такого вообразимого сундучка. Аутентичные песни, танцы, обряды хранят простые сельские жители и профессиональные работники культуры. С лучшим из народного фольклора они знакомят гостей нового районного праздника, который намеревается стать культурным брендом Пинского района.





«Мероприятие это, действительно, молодое, проводится только второй год, – отмечает начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома Людмила ГОЛОВАЧ. – В прошлом году это был просто районный фольклорный праздник, сейчас же – открытый региональный фольклорный фестиваль. Мы работаем над тем, чтобы придать ему больший масштаб, в этом году пригласили поучаствовать коллективы из соседних Ганцевичского, Ивацевичского и Лунинецкого районов. Также в рамках фестиваля прошел пленэр резчиков по дереву».





Белорусские мастера Владимир Чиквин, Александр Журавлевич, Святослав Нехайчик и Михаил Пронько над созданием образов трудолюбивого полешука. Пленэр длился неделю, в результате двухметровые деревянные колоды превратились в архаичные фигуры косца, его спутницы жизни, рыбака и дровосека. Деревянные скульптуры установлены на территории районного Центра традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся» в деревне Мерчицы. Прекрасное место, которое уже полюбилось туристам. Здесь же и проходит «Фальварак мінулага».





Программа фестиваля предусматривала шествие творческих коллективов, конкурс народного творчества, танцы под гармонь, выставку-продажу изделий мастеров, мастер-классы по традиционным видам ремесел и другое.























































