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Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»

13.08.2019 13:17 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
Фото: Людмила Ребковец / АиФ

Приоткрывает – потому что невозможно сразу показать все содержимое такого вообразимого сундучка. Аутентичные песни, танцы, обряды хранят простые сельские жители и профессиональные работники культуры. С лучшим из народного фольклора они знакомят гостей нового районного праздника, который намеревается стать культурным брендом Пинского района.

Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 

«Мероприятие это, действительно, молодое, проводится только второй год, – отмечает начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Пинского райисполкома Людмила ГОЛОВАЧ. – В прошлом году это был просто районный фольклорный праздник, сейчас же – открытый региональный фольклорный фестиваль. Мы работаем над тем, чтобы придать ему больший масштаб, в этом году пригласили поучаствовать коллективы из соседних Ганцевичского, Ивацевичского и Лунинецкого районов. Также в рамках фестиваля прошел пленэр резчиков по дереву».

Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 

Белорусские мастера Владимир Чиквин, Александр Журавлевич, Святослав Нехайчик и Михаил Пронько над созданием образов трудолюбивого полешука. Пленэр длился неделю, в результате двухметровые деревянные колоды превратились в архаичные фигуры косца, его спутницы жизни, рыбака и дровосека. Деревянные скульптуры установлены на территории районного Центра традиционной культуры и быта «Спадчына Палесся» в деревне Мерчицы. Прекрасное место, которое уже полюбилось туристам. Здесь же и проходит «Фальварак мінулага».

Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 

Программа фестиваля предусматривала шествие творческих коллективов, конкурс народного творчества, танцы под гармонь, выставку-продажу изделий мастеров, мастер-классы по традиционным видам ремесел и другое.

Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
Культурные традиции Полесья представлены на фестивале «Фальварак мінулага»
 
 
 
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Один раз в году Пинщина приоткрывает чудесный сундучок культурного богатства, встречая гостей на празднике «Фальварак мінулага».
 
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