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В США байкер поиздевался над полицией и ушел от погони. Его вычислили и приглашают «на разговор»
Источник материала: Tut.by
В штате Техас полицейские упустили байкера, который несколько минут издевался над ними, становясь на заднее колесо и легко отрываясь от погони. Несмотря на то что мотоциклист сбежал, найти его не составило труда. В соцсетях парень подписан как «Младенец Иисус», и полицейские обратились к нему через Facebook с настоятельной просьбой прийти к ним и обсудить произошедшее.
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