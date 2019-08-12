В США байкер поиздевался над полицией и ушел от погони. Его вычислили и приглашают «на разговор»

Источник материала: Tut.by

В штате Техас полицейские упустили байкера, который несколько минут издевался над ними, становясь на заднее колесо и легко отрываясь от погони. Несмотря на то что мотоциклист сбежал, найти его не составило труда. В соцсетях парень подписан как «Младенец Иисус», и полицейские обратились к нему через Facebook с настоятельной просьбой прийти к ним и обсудить произошедшее.