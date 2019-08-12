Челябинец прифотошопил Квентина Тарантино на фото своей квартиры, чтобы удачнее ее продать

Источник материала: Tut.by

Житель Челябинска Александр Кайнов нашел оригинальный способ продать свою квартиру — он прифотошопил в нее изображения Квентина Тарантино. Как это выглядит и как реагируют на объявление люди — в материале.





Трехкомнатная квартира в Челябинске продается за 2,3 миллиона российских рублей или около 35 тысяч долларов. Чтобы привлечь к ней внимание, хозяин жилья прифотошопил в жилье изображения голливудского режиссера Квентина Тарантино во время его визита в Россию. Вот какие фото челябинец разместил у себя в фейсбуке :

























И хотя в объявлении на сайте по продаже жилья изображений Тарантино в этой квартире нет, но тема получила огласку в российских СМИ. Жилье еще не продано, однако результатами хозяин доволен.

— Продать квартиру пока не удалось. Но за пять часов было около 6000 просмотров объявления. Вирусный маркетинг получился очень интересным. Продажа квартиры — это не первая цель. Жесткой необходимости в продаже нет. На первом месте это желание творческая реализация. Активных покупателей пока нет, но может быть дойдет до самого Тарантино. Людям нравится, я доволен результатом, сама задумка очень интересная, — сказал Кайнов « РИА Новостям ».





В комментариях серию коллажей называют «Омерзительной трешкой» — это отсылка к названию одного из фильмов Тарантино «Омерзительная восьмерка».