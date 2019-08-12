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Лукашенко заявил о «разнузданности» правоохранителей и анонсировал совещание

13.08.2019 13:10 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Лукашенко заявил о «разнузданности» правоохранителей и анонсировал совещание

Александр Лукашенко 13 августа встретился с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Президент выразил недовольство по поводу «чрезмерного затягивания следственных действий».

Глава государства обратил внимание на дело бывшего главного инженера Минского завода колесных тягачей Андрея Головача.

«Вы вели следственные действия четыре с лишним года и так ничего в суде не доказали, – цитирует слова президента его пресс-служба. – Я не понимаю, как можно задержать человека, посадить его в следственный изолятор (даже не в тюрьму, а в следственный изолятор – разница понятна) и держать его в четырех стенах четыре года? Держать этого человека и потом за недоказанностью отпустить».

Как признался Александр Лукашенко, он поручал Оперативно-аналитическому центру разобраться в данном деле. 

Как сообщалось ранее, в июле главный инженер Минского завода колесных тягачей (МЗКТ) Андрей Головач, который находился в СИЗО 50 месяцев, был признан невиновным в получении взяток и злоупотреблении властью судом Первомайского района Минска.

«Главный инженер МЗКТ рекордсмен по времени, проведенному в СИЗО, хотя по первому делу он был оправдан в суде трижды», – сообщал портал tut.by.

Лукашенко заявил на встрече с Носкевичем, что дело Головача стало последней каплей. Поэтому он намерен провести в ближайшее время с силовиками совещание.

Также, по его словам, он разберется с генпрокурором из-за дела главного инженера МЗКТ.

«Я с генеральным прокурором буду разбираться, почему он так «надзирает» за уголовными делами и за соблюдением закона», – заявил президент.

 
Теги: Минск
 
 
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Александр Лукашенко 13 августа встретился с председателем Следственного комитета Иваном Носкевичем. Президент выразил недовольство по поводу «чрезмерного...
 
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