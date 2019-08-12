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Брестчанин на спор хотел переплыть водоём и утонул. Мужчина не умел плавать
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 9 августа около шести утра неподалёку от деревни Каменица-Жировецкая утонул мужчина.
Как
В какой-то момент нетрезвый мужчина захотел на спор переплыть водоём и утонул. В дальнейшем стало известно, что гражданин не умел плавать. Тело погибшего доставали из воды водолазы МЧС.
В июле 2019 года в России дважды за день тонул вахтовик из Беларуси.
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Новости Беларуси. 9 августа около шести утра неподалёку от деревни Каменица-Жировецкая утонул мужчина. Как сообщает БЕЛТА со ссылкой на областную организацию...
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