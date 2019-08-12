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Столкновение Volkswagen с машиной Департамента охраны МВД попало на видео
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 12 августа около одиннадцати вечера в Осиповичах Volkswagen врезался в служебную машину Департамента охраны МВД. Авария попала на
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В результате ДТП травмы различной степени тяжести получил милиционер-водитель, он был госпитализирован. Водитель и два пассажира Volkswagen серьёзно не пострадали. Оба водителя прошли медосвидетельствование, они были трезвы.
Начат административный процесс в отношении водителя Volkswagen. Ранее мужчина уже дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения.
Выясняются причины и условия ДТП. Отмечается, что служебная машина направлялась на сработку охранной сигнализации.
На прошлой неделе в Ивацевичах в ДТП попал автомобиль скорой помощи.
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Новости Беларуси. 12 августа около одиннадцати вечера в Осиповичах Volkswagen врезался в служебную машину Департамента охраны МВД. Авария попала на видео. Как сообщает...
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