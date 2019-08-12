Источник материала: Вороновская газета





Минск примет командный чемпионат Европы по легкой атлетике 2021 года в суперлиге. Об этом сообщил сегодня в Национальном олимпийском комитете Беларуси президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.

«Неоднократно заявлял, что стадион «Динамо» после реконструкции является одним из лучших в Европе для легкой атлетики, поэтому Европейская легкоатлетическая ассоциация приняла решение доверить Белорусской федерации легкой атлетики проведение командного чемпионата Европы в 2021 году в суперлиге», — рассказал Свен Арне Хансен.

Десять белорусских атлетов вошли в состав команды Европы на матче с США

Десять белорусских атлетов вошли в состав команды Европы на матче с США, который 9-10 сентября пройдет на минском стадионе «Динамо». Об этом рассказал сегодня журналистам в пресс-центре Национального олимпийского комитета Беларуси президент Европейской легкоатлетической ассоциации Свен Арне Хансен.





«Уверен, европейская команда на историческом матче с США будет представлена сильнейшими атлетами. Отмечу, что десять белорусских спортсменов (двое мужчин и восемь женщин) вошли в состав», — отметил Свен-Арне Хансен.

В команде европейской дружины из стран Старого Света прыгунья Мария Ласицкене, бегун из Труции Рамиль Гулиев, поляк Петр Лисек (прыжки с шестом). Надеется показать свои лучшие результаты в сезоне Екатерини Стефаниди из Греции, которая является олимпийской чемпионкой 2016 года в прыжках с шестом.

Окончательный состав команды Европы определится в течение недели.

Легкоатлетический матч США — Европа пройдет 9-10 сентября на минском стадионе «Динамо». Ожидается, что участие в состязаниях примут около 350 атлетов. В программу соревнований включены метание молота, метание копья, метание диска, бег на 100 м, 100 м с барьерами, 110 м с барьерами, 200 м, 400 м, 400 м с барьерами, 800 м, 1 500 м, 3 000 м, 3000 м с препятствиями, эстафетный бег 4×100 м, смешанная эстафета (200-200-400-800 м), толкание ядра, тройной прыжок, прыжки в высоту, прыжки в длину, прыжки с шестом.





Инициатором проведения матча Европа — США выступил президент Европейской легкоатлетической ассоциации, подобные соревнования не проводились с 1970-х годов, когда большой интерес был прикован к международным матчевым встречам, к примеру, СССР — США.

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