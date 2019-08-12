|
Разобрались, что происходит на Ленина, и почему там иногда перекрывают движение
13.08.2019 14:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В последнее время на ул. Ленина вдоль Городского сада наблюдается сосредоточение строительной техники. Неудивительно, рабочие спешат завершить все дела не то, что до 1000-летия города, а привести всё в приемлемый вид к этим выходным, когда впервые данная площадка будет задействована для
Утром жильцам показалось, что
Со стороны основной части ул. Ленина через пр. Машерова пока всё ещё нельзя проехать, там продолжаются работы, которые
Видно, что все спешат, завершается подготовка к укладке асфальта, но вероятно, это совместят с полным асфальтированием улицы до старого порта, которого уже давно и "след простыл".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнее время на ул. Ленина вдоль Городского сада наблюдается сосредоточение строительной техники. Неудивительно, рабочие спешат завершить все дела не то,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)