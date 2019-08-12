Разобрались, что происходит на Ленина, и почему там иногда перекрывают движение

Источник материала: Виртуальный Брест

В последнее время на ул. Ленина вдоль Городского сада наблюдается сосредоточение строительной техники. Неудивительно, рабочие спешат завершить все дела не то, что до 1000-летия города, а привести всё в приемлемый вид к этим выходным, когда впервые данная площадка будет задействована для городского мероприятия впечатляющего масштаба .





Утром жильцам показалось, что вся улица будет перекрыта для движения , но это оказалось не совсем так. Работы действительно проводились, движение действительно было затруднено из-за строительной техники, но сейчас, к примеру, проезд свободен. Правда, там снимают старый асфальт и всё не просто, но двигаться аккуратно можно, и запрещающих знаков со стороны Интернациональной нет.





Со стороны основной части ул. Ленина через пр. Машерова пока всё ещё нельзя проехать, там продолжаются работы, которые планировалось завершить к 10 августа , но пока никак.





Видно, что все спешат, завершается подготовка к укладке асфальта, но вероятно, это совместят с полным асфальтированием улицы до старого порта, которого уже давно и "след простыл".