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Разобрались, что происходит на Ленина, и почему там иногда перекрывают движение

13.08.2019 14:38 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В последнее время на ул. Ленина вдоль Городского сада наблюдается сосредоточение строительной техники. Неудивительно, рабочие спешат завершить все дела не то, что до 1000-летия города, а привести всё в приемлемый вид к этим выходным, когда впервые данная площадка будет задействована для городского мероприятия впечатляющего масштаба.

Разобрались, что происходит на Ленина, и почему там иногда перекрывают движение

Утром жильцам показалось, что вся улица будет перекрыта для движения, но это оказалось не совсем так. Работы действительно проводились, движение действительно было затруднено из-за строительной техники, но сейчас, к примеру, проезд свободен. Правда, там снимают старый асфальт и всё не просто, но двигаться аккуратно можно, и запрещающих знаков со стороны Интернациональной нет.

Разобрались, что происходит на Ленина, и почему там иногда перекрывают движение

Со стороны основной части ул. Ленина через пр. Машерова пока всё ещё нельзя проехать, там продолжаются работы, которые планировалось завершить к 10 августа, но пока никак.

Разобрались, что происходит на Ленина, и почему там иногда перекрывают движение

Видно, что все спешат, завершается подготовка к укладке асфальта, но вероятно, это совместят с полным асфальтированием улицы до старого порта, которого уже давно и "след простыл".

 
 
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  В последнее время на ул. Ленина вдоль Городского сада наблюдается сосредоточение строительной техники. Неудивительно, рабочие спешат завершить все дела не то,...
 
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