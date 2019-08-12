Ягодные претензии: почему фермеры не могут заработать на голубике?

Источник материала: Виртуальный Брест

Не прошло и двух месяцев с момента, как в Лунинецком районе утих ажиотаж вокруг проблемы (как впоследствии оказалось, во многом преувеличенной) со сбытом населением выращенной клубники, как возникла новая ягодная тема. На этот раз – голубичная.





Многие жители Лунинетчины, «обжегшись» на клубнике, несколько лет назад заложили посадки другой ягоды – голубики, в надежде, что на ней они смогут заработать больше.

Но в этом году, по их мнению, сдавать урожай голубики тоже приходится скупщикам «за копейки» – по пять рублей за килограмм.

- Скоро и эту ягоду, как клубнику, под ноги выбрасывать будем, – выражают свое недовольство отдельные лунинчане. И эти цитаты опять начинают гулять по просторам интернета.

Неужели со сбытом голубики и ценой на нее действительно есть какие-то проблемы?

Прежде чем говорить на эту тему, надо отметить одно важное обстоятельство: в отличие от клубники, основной тон по голубике все-таки задают производители не в Лунинецком районе – а в соседнем Ганцевичском . Поэтому и ответы на эти вопросы логичнее будет искать там.

По мнению специалистов в отрасли ягодоводства, которые занимаются выращиванием голубики на профессиональной основе и в промышленных объемах, серьезных проблем со сдачей этой ягоды в Беларуси нет. А в сложившейся ситуации с низкой закупочной ценой, которую дают скупщики, в первую очередь виноваты сами голубиководы-любители. При этом своими непродуманными действиями они зачастую наносят вред не только себе, но и крупным производителям.





– Надо понимать, что голубика относительно новая для нашей страны ягодная культура, – рассказывает Zarya.by Николай Павловский, кандидат биологических наук, заведующий расположенной возле Ганцевичей научно-экспериментальной базы «Журавинка» Центрального ботанического сада НАН Беларуси. – Первые в республике саженцы голубики появились только в 1980-е годы именно у нас в «Журавинке», а закладки фермерами первых промышленных плантаций этой ягодной культуры начались только в середине 1990-х годов и тоже – в Ганцевичском районе.

По словам специалиста, долгое время выращиванием голубики в Беларуси, кроме Ганцевичского района, почти нигде не занимались. Но начиная с 2010 года, когда цена и спрос на эту ягоду находились на очень высоком уровне, площади, занятые посадками голубики, начались стремительно увеличиваться. Высаживать её массово стали не только фермеры, но и население по всей стране.

И теперь в республике насчитывается более 1 тысячи гектаров промышленных насаждений ягоды и примерно 300 гектаров у населения. При этом около 70% всех насаждений голубики локализовано на территории Брестской области. А безусловным лидером в этом плане по-прежнему остается Ганцевичский район, который занимает первое в республике место по посадкам голубики – только промышленных насаждений этой культуры здесь насчитывается 270 гектаров.

– После 2010 года предложение голубики на белорусском рынке заметно увеличилось, и цены на нее, естественно, начали снижаться. Но не значительно – благодаря стабильному и высокому спросу в России цена на ягоду продолжает оставаться на достаточно высоком уровне, – продолжает Николай Болеславович. – В этом году благодаря теплой зиме и обильным дождям в сезон удалось вырастить больший, чем обычно, урожай голубики. Конкретно у нас в «Журавинке» он оказался вдвое больше, чем в 2018 году. Конечно, это тоже оказало влияние на цену. Но совсем не катастрофическое. Тем более, надо учитывать, что голубика, как и другие ягодные культуры, подвержена сезонному колебанию цен. В начале сезона, пришедшегося на конец июня, оптовые закупочные цены, по которым наши фермеры сдавали голубику, были в районе 12 рублей за килограмм. В середине июля – начале августа, когда пошел самый массовый сбор, цена снизилась до 6 рублей за килограмм. Кстати, примерно такая же оптовая цена – около 3 долларов – была в это время на голубику и в Европе. А с середины августа закупочные цены на голубику у нас опять начали расти.





Что касается непосредственно «Журавинки», то поскольку она является государственным учреждением, то отпускные цены на голубику здесь устанавливаются постоянные на весь сезон и формируются с учетом себестоимости ее производства и других факторов. В этом году ягоду здесь продают от 5,5 рубля до 7 рублей за килограмм, в зависимости от сортности. И проблем со сбытом не испытывают никаких – ягоду на месте быстро раскупают оптовые и розничные покупатели.

– На мой взгляд, главная проблема кроется в том, что люди, насмотревшись на крупных фермеров, посадили у себя по 100 – 200 кустов голубики и рассчитывали, что смогут продать свою ягоду по такой же высокой цене, – высказывает свою точку зрения Николай Павловский. – Но так не бывает. Крупным покупателям, которые готовы дать хорошую цену, нужны гарантированные объемы и качество ягоды. Частники-любители со своими условными десятью ведрами им не интересны, а перекупщикам – да. Только закупочная цена у них будет уже совсем другая. Но так уж устроен рынок.

Схожего мнения придерживается и пионер отечественного голубиководства Николай Рубан, кандидат сельскохозяйственных наук и руководитель крестьянского фермерского хозяйства «Синяя птица» – крупнейшего производителя голубики в Беларуси.

– Настоящий хозяин, прежде всего, должен думать, куда он будет девать выращенный урожай, а не жаловаться на низкую цену, – уверен Николай Николаевич. – Мы ни на кого не рассчитываем и сами находим покупателей на свою ягоду. Но когда ты отдаешь голубику в торговую сеть, то она должна быть качественной, чтобы могла пролежать на прилавке 2 – 3 недели. А качество требует вложений – у нас есть сортировка и большие холодильники, где ягода сразу после сбора охлаждается и хранится. Всё это немалые затраты – на само оборудование, электроэнергию, зарплату рабочим. А какие вложения у человека, просто посадившего 200 кустов голубики, собравшего с них ягоду, которую, естественно, никто не охлаждал, и поэтому ее надо как можно быстрее до рынка доставить и продать? Он всерьез думает, что ему дадут за его ягоду такую же цену, как и нам? Такого не будет. И по факту выходит, что человек продает свою голубику чуть ли не за бесценок, а потом плачется на этот счет. Но хуже всего то, что, отдавая ягоду по цене, которую ему диктуют перекупщики, он в итоге снижает и общую цену на рынке, что негативно сказывается и на нас. Поэтому мое мнение такое: если ты хочешь всерьез зарабатывать на голубике – занимайся крупным производством, а все остальное, по сути, является подсобным хозяйством.

– Кстати, в соседней Польше тоже есть такая проблема, когда мелкие производители-частники сбивают цену крупным производителям голубики, – дополняет коллегу Николай Павловский. – И там нашли такое решение: крупные фермеры-голубиководы объединяются в ассоциации, согласовывают общую цену реализации своей продукции, скупают ягоду у мелких производителей, которые продают ее по меньшей цене, а затем централизованно выходят на рынок со своими предложениями.