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В Быховском районе ликвидирован пожар

13.08.2019 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

12 августа в 07 часов 53 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Борколабово Холстовского сельского Совета.

В Быховском районе ликвидирован пожар

В Быховском районе ликвидирован пожар

По прибытии к месту вызова первых подразделений спасателей в доме было плотное задымление.

В результате пожара повреждено перекрытие и имущество в одной из комнат. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС

Евгений Демиденко

 
 
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12 августа в 07 часов 53 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о
 
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