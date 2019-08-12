В Быховском районе ликвидирован пожар

12 августа в 07 часов 53 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Борколабово Холстовского сельского Совета.
По прибытии к месту вызова первых подразделений спасателей в доме было плотное задымление.
В результате пожара повреждено перекрытие и имущество в одной из комнат. Пострадавших нет.
Причина пожара устанавливается.
Инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Быховского РОЧС
Евгений Демиденко