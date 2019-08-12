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ГАИ проверяет прохождение техосмотра

13.08.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

С 7 по 17 августа сотрудники ГАИ Минской области вместе с представителями УП «Белтехосмотр» проводят общереспубликанскую декаду «Гостехосмотр».

С 7 по 17 августа сотрудники ГАИ Минской области вместе с представителями УП «Белтехосмотр» проводят общереспубликанскую декаду «Гостехосмотр», во время которой выясняются факты эксплуатирования транспортных средств без разрешения на допуск к участию в дорожном движении, и находятся поддельные отметки о прохождении технического осмотра.

Только с начала 2019 года за непройденный техосмотр в Центральном регионе привлечено к административной ответственности свыше 37 тыс. водителей и 968 должностных лиц за то, что они допустили к участию в дорожном движении авто с техническими неисправностями, рассказали в УГАИ УВД Миноблисполкома.

Госавтоинспекция напоминает: за управление транспортными средствами, не прошедшими государственный технический осмотр, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа от 1 до 3 БВ, в случае повторного нарушения в течение года штраф уже составит от 2 до 5 БВ.


 
 
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С 7 по 17 августа сотрудники ГАИ Минской области вместе с представителями УП «Белтехосмотр» проводят общереспубликанскую декаду «Гостехосмотр». ...
 
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