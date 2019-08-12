Носкевич о ЧП на салюте 3 июля: основная версия следствия – некачественные заряды

Источник материала: Ежедневник





Следственный комитет ожидает экспертных заключений по делу о ЧП на салюте на День независимости в Минске, сообщил председатель СК Иван Носкевич.

"Расследование показало, что основной версией являются некачественные заряды фейерверочных изделий, которые эксплуатировались при проведении салюта. Часть из них, как уже известно, была с истекшим сроком годности, часть подвергалась механической "доработке" перед заряжанием. Это доказано в ходе следствия", - цитирует Носкевича БелТА .

По словам председателя СК, назначено несколько экспертиз, их проводят Государственный комитет судебных экспертиз, Национальная академия наук, специализированные предприятия.

"Они должны нам дать ответ: находятся ли в прямой причинной связи некачественный характер этих изделий, а также механическое воздействие на них со взрывами, которые произошли во время салюта. По мнению следствия, такая связь есть. Но мы не вправе без заключения экспертизы делать выводы", - отметил Носкевич.

Кроме того, глава СК сообщил, что во время экспертиз планируется провести следственный эксперимент и испытать фейерверки в различных ситуациях, с учетом его результатов эксперты вынесут окончательное заключение.

Как сообщалось, 3 июля - в День независимости и 75-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков - во время праздничного салюта в Минске произошли подрывы трех мортир, из которых производился салют. В результате взрывов погибла женщина, еще 10 человек получили травмы.

4 июля в рамках возбужденного уголовного дела в Минске были задержаны двое граждан России - представители компании-поставщика.

Следственный комитет Беларуси заявил, что рассматривает версию о том, что причиной ЧП на салюте стали некачественные фейерверки, как основную.

