БРАКОСОЧЕТАНИЯ

За прошедший период в районе зарегистрировано 20 браков, 19 браков зарегистрировано Смолевичским отделом загс, 1 брак зарегистрирован в Плисском сельисполкоме. Впервые вступили в брак:

Рощин Павел и Раткевич Валентина,

Корзун Алексей и Кресс Надежда,

Пусь Глеб и Ероховец Ангелина,

Толкач Михаил и Русенка Дарья,

Яковчик Николай и Козлова Валерия,

Дерюшев Дмитрий и Сагирова Ирина,

Кацай Александр и Мацарская Анна,

Яцевич Алексей и Суходольская Алина.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

За истекший период в районе зарегистрировано 12 рождений детей.

Смолевичским отделом загс зарегистрировано 10 детей, по одному ребенку родилось в Плисском и Озерицко-Слободском сельсоветах.

В г. Смолевичи:

рождение первенца, дочери Елизаветы, зарегистрировали Егор и Надежда Раткевичи.

Максим и Екатерина Астапковичи зарегистрировали рождение дочери Виктории, второго ребенка в семье.

Сына Романа, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Дмитрий и Анна Яблонские.

Максим и Елизавета Денисевичи зарегистрировали рождение первенца, сына Егора.

Андрей и Александра Шавловские зарегистрировали рождение сына Михаила, первого ребенка в семье.

Рождение сына Даниила, четвертого ребенка в семье, зарегистрировали Александр и Наталья Каленик.

Егор и Екатерина Даниленко зарегистрировали рождение дочери Василисы. Это второй ребенок в семье.

Валерий и Ольга Мартиновичи зарегистрировали рождение двойни, сыновей Константина и Владислава. Это второй и третий дети в семье.

Рождение сына Михаила, второго ребенка в семье, зарегистрировали Денис и Анна Сосновские.

Рождение третьего ребенка, сына Олега, зарегистрировали Николай и Ольга Дорошко.

В Плисском сельисполкоме рождение сына Арсения зарегистрировали Денис и Мария Егоровы из д. Липки.

В Озерицко-Слободском сельисполкоме рождение сына Арсения, пятого ребенка в семье, зарегистрировали Сергей и Татьяна Солдатенко из аг. Прилепы.

УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ

В районе зарегистрировано 10 смертей.

Две смерти зарегистрированы в Усяжском сельисполкоме, по одной — в Озерицко-Слобордском, Жодинском и Драчковском. Смолевичским отделом загс зарегистрировано 5 смертей.

Зеленоборским, Заболотским, Курганским, Пекалинским и Плисским сельисполкомами смерти не регистрировались.

Подготовила Надежда МОЛЧАНОВА.

(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).