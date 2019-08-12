БРАКОСОЧЕТАНИЯ
За прошедший период в районе зарегистрировано 20 браков, 19 браков зарегистрировано Смолевичским отделом загс, 1 брак зарегистрирован в Плисском сельисполкоме. Впервые вступили в брак:
Рощин Павел и Раткевич Валентина,
Корзун Алексей и Кресс Надежда,
Пусь Глеб и Ероховец Ангелина,
Толкач Михаил и Русенка Дарья,
Яковчик Николай и Козлова Валерия,
Дерюшев Дмитрий и Сагирова Ирина,
Кацай Александр и Мацарская Анна,
Яцевич Алексей и Суходольская Алина.
ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
За истекший период в районе зарегистрировано 12 рождений детей.
Смолевичским отделом загс зарегистрировано 10 детей, по одному ребенку родилось в Плисском и Озерицко-Слободском сельсоветах.
В г. Смолевичи:
рождение первенца, дочери Елизаветы, зарегистрировали Егор и Надежда Раткевичи.
Максим и Екатерина Астапковичи зарегистрировали рождение дочери Виктории, второго ребенка в семье.
Сына Романа, третьего ребенка в семье, зарегистрировали Дмитрий и Анна Яблонские.
Максим и Елизавета Денисевичи зарегистрировали рождение первенца, сына Егора.
Андрей и Александра Шавловские зарегистрировали рождение сына Михаила, первого ребенка в семье.
Рождение сына Даниила, четвертого ребенка в семье, зарегистрировали Александр и Наталья Каленик.
Егор и Екатерина Даниленко зарегистрировали рождение дочери Василисы. Это второй ребенок в семье.
Валерий и Ольга Мартиновичи зарегистрировали рождение двойни, сыновей Константина и Владислава. Это второй и третий дети в семье.
Рождение сына Михаила, второго ребенка в семье, зарегистрировали Денис и Анна Сосновские.
Рождение третьего ребенка, сына Олега, зарегистрировали Николай и Ольга Дорошко.
В Плисском сельисполкоме рождение сына Арсения зарегистрировали Денис и Мария Егоровы из д. Липки.
В Озерицко-Слободском сельисполкоме рождение сына Арсения, пятого ребенка в семье, зарегистрировали Сергей и Татьяна Солдатенко из аг. Прилепы.
УШЛИ ИЗ ЖИЗНИ
В районе зарегистрировано 10 смертей.
Две смерти зарегистрированы в Усяжском сельисполкоме, по одной — в Озерицко-Слобордском, Жодинском и Драчковском. Смолевичским отделом загс зарегистрировано 5 смертей.
Зеленоборским, Заболотским, Курганским, Пекалинским и Плисским сельисполкомами смерти не регистрировались.
Подготовила Надежда МОЛЧАНОВА.
(Данные предоставлены сельисполкомами района и Смолевичским отделом загс).