В рамках районного проекта «В гостях у сказки» в Плисской сельской библиотеке прошел эрудит-кросс «Хитрец-молодец» (на фото).

В мероприятии интересного формата приняли участие пятиклассники Плисской школы. Эрудит-кросс проходил в виде соревнования между участниками. Они состязались в шести конкурсах: «Вопрос-ответ», «Визажисты», «Загадки Бабы Яги», «Сказочный предмет» и «В гостях у Белоснежки». Дети отвечали на вопросы, угадывали героев сказок, отгадывали загадки, угадывали предметы по описанию.

Участники хорошо справились с заданиями. Как показала практика, сказки они любят и читают. Вниманию детей была представлена небольшая книжная выставка со сказками.

В конце мероприятия были подведены итоги конкурса. Победила дружба. Каждый участник получил по сладкому подарку. Время для детей прошло весело, интересно и с пользой.

Корр. «КС».