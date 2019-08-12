Контроль за соблюдением установленного порядка осуществления внешнеэкономической деятельности является одним из приоритетных направлений деятельности Комитета госконтроля.

В его рамках во взаимодействии с Национальным банком Республики Беларусь ежегодно осуществляется анализ своевременности завершения субъектами хозяйствования внешнеторговых операций, в том числе полнота поступления валютной выручки.

Результаты свидетельствуют, что большая часть нарушений допущена субъектами хозяйствования по объективным причинам и их можно было избежать в случае своевременного обращения в Национальный банк Республики Беларусь за разрешением о продлении срока незавершенных внешнеторговых операций.

Однако из-за незнания законодательства или отсутствия должного контроля со стороны ответственных лиц организаций за сроками осуществления внешнеэкономической деятельности, за такими разрешениями отдельные субъекты хозяйствования либо не обращались, либо обращались позже установленного срока.

Таким образом, организациями не приняты все меры по соблюдению требований Указа Президента Республики Беларусь от 27.03.2008 № 178 «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций».

Особого внимания заслуживает вопрос превышения установленного срока завершения внешнеторговых операций по причине неполного расчета нерезидентов с белорусскими строительными организациями (на сумму удержаний денежных средств, произведенных с белорусских субподрядных организаций в рамках исполнения внешнеторговых договоров подряда на объектах жилищного строительства в Республике Беларусь, для устранения дефектов в гарантийный период действия обязательств). По условиям заключенных договоров удержанные денежные средства подлежали возврату. Однако, зачастую сроки их возврата выходили за пределы установленных вышеназванным Указом «О порядке проведения и контроля внешнеторговых операций» сроков.

Кроме того, в ряде случаев субъектами предпринимательской деятельности при экспорте товаров принимались так называемые решения «о прощении долга», что противоречит требованиям законодательства.

Хотелось бы напомнить руководителям организаций, что данный способ прекращения обязательств нерезидента по внешнеторговым договорам нормами законодательства, регулирующего порядок осуществления внешнеторговой деятельности, не предусмотрен. Иные способы завершения внешнеторговых операций по экспорту определены постановлениями Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 06.07.2009 № 898/10 «О дате неденежного прекращения обязательств по внешнеторговым операциям при экспорте» и от 30.04.2009 № 548/8 «О некоторых вопросах прекращения обязательств по внешнеторговым операциям при экспорте и внешнеторговым договорам при выкупе предмета лизинга».

За нарушения законодательства о внешнеэкономической деятельности (несвоевременная поставка импортных товаров на территорию Республики Беларусь или невозврат валютной выручки) в первом полугодии 2019 г. Комитетом госконтроля Минской области к административной ответственности в виде штрафа привлечено 32 должностных лица на общую сумму 1,14 тыс. руб., а субъекты хозяйствования оштрафованы на 676,5 тыс. руб.

Управление контроля отраслей хозяйства Комитета госконтроля Минской области.