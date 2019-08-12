Во вторник, 6 августа, в зале Смолевичской детской школы искусств прошло инструктивно-методическое совещание идеологического актива района. Нужно отметить, что подобные встречи с руководителями предприятий и организаций позволяют своевременно информировать работников в трудовых коллективах и общественность о важных событиях, которые происходят в районе, новых изменениях и требованиях в самых разных сферах жизнедеятельности.

На повестке дня нынешнего совещания было освещено несколько важных вопросов.

Об особенностях подготовки и организации кампании по переписи населения в октябре текущего года рассказал Юрий Довнар, начальник отдела статистики Смолевичского района и г.Жодино.

Заместитель начальника управления по образованию, спорту и туризму Оксана Пиляк ознакомила присутствующих с проделанной работой по подготовке учреждений образования к новому учебному году. Она подробно рассказала о том, какие положительные изменения произошли в детских садах и школах района. Оксана Анатольевна выразила благодарность хозяйствам и организациям, которые оказали материальную помощь в подготовке школ, и призвала активно включаться в эту работу остальные предприятия.

Также на совещании была затронута еще одна очень острая проблема — это проведение медицинского осмотра в трудовых коллективах и организациях района.

— За истекший период 2019 года на территории района на производстве зарегистрировано десять несчастных случаев, смертельных — 2, тяжелых — 3, нетяжелых — 5, — рассказала исполняющий обязанности начальника управления по труду, занятости и социальной защите населения Надежда Цыбулько. — Как показал анализ причин этих несчастных случаев, у работников отсутствовали медицинские осмотры. На многих предприятиях района на должном уровне не налажена работа по контролю за прохождением работниками медицинского осмотра.

Почему важно и нужно своевременно проводить вакцинацию против гриппа работников организаций, сколько финансовых средств затрачивает государство на профилактику заболеваемости граждан и какие последствия для здоровья несет грипп — об этом на совещании рассказал главный врач ГУ «Смолевичский районный центр гигиены и эпидемиологии» Павел Голубович.

Заместитель председателя Смолевичского райисполкома Игорь Ильич Кузнецов познакомил присутствующих с планом подготовки и проведения праздника — Дня города Смолевичи, который пройдет во вторые выходные сентября. Также Игорь Ильич подвел итоги рабочего совещания и призвал организовать работу на местах на более высоком уровне.

Надежда Молчанова

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