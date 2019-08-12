Традиционно День белорусской письменности отмечается в первое воскресенье сентября. Впервые праздничные мероприятия по этому поводу состоялись в 1994 году в одном из древнейших городов Беларуси Полоцке. Также форум принимали Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Быхов, Щучин, Рогачев, Иваново.

В этом году День белорусской письменности примет город Слоним Гродненской области — один из самых древних на белорусских землях, старинный центр культурной и духовной жизни.

В дни праздника на центральной площади Слонима торжественно откроется памятник легендарному Льву Сапеге – государственному и военному деятелю, дипломату и политическому мыслителю, одному из создателей Статутов Великого княжества Литовского. Столетия назад он начинал свою деятельность с должности писаря в городской канцелярии Орши, дослужился до высочайших постов – канцлера и гетмана Великого княжества Литовского. В 1586 году Сапега получил в управление Слоним. Благодаря ему в 1591 году городу над Щарой было дано Магдебургское право, дарован герб, на котором изображен лев, держащий золотую стрелу. Во времена канцлера Слоним превратился в развитый центр ремесел, торговли, политической жизни – здесь нередко проходили встречи влиятельных деятелей государства.

Среди знаменитых достопримечательностей Слонима и окрестностей – канал Огинского, основанный в XVIII веке городским старостой и гетманом ВКЛ Михаилом Казимиром Огинским, дядей автора полонеза “Прощание с Родиной” Михаила Клеофаса Огинского. Сегодня эта живописная артерия — чудо гидротехники наравне с Августовским каналом — возрождается как туристический объект.

Благодаря Огинскому, который был не только политиком, но и писателем, композитором, покровителем искусств, в Слониме появился театр, который и в наши дни является центром культурной жизни города.

Недалеко от Слонима находится знаменитая духовная святыня страны – Свято-Успенский Жировичский православный монастырь. В следующем году исполняется 550 лет с момента явления Жировичской иконы Божией Матери, а сам монастырь будет праздновать 500-летие. Подготовка к этим знаковым датам идет уже сегодня.

И в День белорусской письменности события истории Слонима, наследие его знаменитых деятелей разных эпох обязательно будут в центре внимания. Кроме того, нынешний праздник национальной культуры вновь пройдет под знаком малой Родины – после 2018-го в Беларуси было принято решение посвятить этой важной теме не один год, а трехлетие.

Центральными событиями фестиваля письменности в Слониме станут торжественные церемонии открытия и закрытия, а также награждения победителей Национальной литературной премии. Двухдневная культурная программа будет насыщенна мероприятиями и встречами. С 31 августа по 1 сентября пройдут Фестиваль книги и прессы, итоговый этап Республиканского конкурса юных чтецов “Живая классика”. Белорусские и зарубежные писатели обсудят актуальные вопросы современного книжного дела за круглым столом. Праздничные мероприятия развернутся сразу на 16 площадках города – литературной, театральной, молодежной с развлекательными зонами, ремесленной, подворьях национальной кухни и т.д.

К печати подготовила Надежда МОЛЧАНОВА.

По материалам сети Интернет.