«Ангел» выбирает жизнь

В последние годы ленты социальных сетей ежедневно пестрят тревожными новостями о потерявшихся людях. Одних удается найти живыми, и тогда на объявлении появляется долгожданная красная надпись «Найден». На ориентировках других, к сожалению, «Найден» о поиске пишут черным. Люди теряются везде. Ищут пропавших родные, милиция, военные, МЧС. А еще, тех, кому нужна помощь, ищут «Ангелы».

История поисково-спасательного отряда «Ангел» началась летом 2012 года, когда обычный парень из Минска Сергей Ковган организовал поисково-спасательный отряд, волонтеры которого помогали бы силовикам в поисках без вести пропавших людей.

В семье Сергея никто никогда не терялся. Поэтому личной причины создать такой отряд у нашего героя не было. Дед и отец — бывшие военные. Сергей рос в заботе и любви. Мальчик с малых лет знал, что нужно помогать людям. Хотел стать милиционером, но выучился на экономиста.

История «Ангела» началась с сюжета по телевизору о том, что в лесу под Борисовом потерялся мужчина, нужна была помощь в его поисках. Тогда Сергей и его друг в свой выходной день на электричке отправились в назначенный пункт сбора волонтеров. Когда приехали, увидели, что, кроме милиции и МЧС, в назначенное место никто не пришел. В тот день мужчину искали долго, но так и не нашли. А через неделю тело мужчины обнаружили грибники. Этот случай очень впечатлил Сергея. Ведь, если бы к поискам тогда подключилось больше людей и среагировали бы оперативнее, может быть, человек остался бы жив. Сергей понял, что создание «ресурса по поиску людей» просто необходимо.

В самом начале пути в состав «Ангела» входило всего лишь несколько человек. Волонтеры на тот момент не обладали практически никакими специальными навыками для организации поисково-спасательных работ. У них не было ни офиса, ни оборудования, они не знали, как выглядит ориентировка, как работать с родственниками потерявшихся, как координировать свои действия. Но у них было самое главное — желание помочь человеку, попавшему в беду. Всему пришлось учиться с нуля у российских поисковиков.

Сегодня у «Ангела» разработаны четкие схемы, по которым работают волонтеры. За семь лет «Ангелы» наладили контакты со всеми поисково-спасательными отрядами из соседних стран: Украина, Россия, Польша, Литва, Латвия. В 2012 году о них никто не знал. В 2013 году к ним начали обращаться люди, чьи родственники ушли в лес месяц назад — это очень большие сроки. А сейчас к ним обращаются по факту. Человек пропал — сразу же заполняется заявка и через считанные часы начинаются поиски.

Однако «Ангелов», которые готовы прямо сейчас все бросить и выехать на поиски, всего 40-50 человек. Собрались специалисты, которые помогают каждый в своей области: кинолог, водолаз, врач, психолог и т.д. Когда в социальных сетях появляется сообщение о пропаже человека — работа начинается незамедлительно. Время для подготовки и выезда поисковой группы — два часа. Все «Ангелы» — добровольцы. За помощь в поисках потерявшихся им никто не платит никаких денег. У них практически у всех есть основная работа. Очень часто бывает, что поисковики выдвигаются на помощь сразу после смены. На отдых нет времени. Они могут провести в лесу на поисках два или три дня и после поисков время остается только заехать домой умыться и переодеться. И снова человек убегает на работу.

Но мало кто задумывается о том, что стоит по другую сторону процесса поисков. Для того, чтоб оказать помощь, отряд затрачивает немало средств. Это и заправка автомобиля, и печать ориентировок. Но самое главное — специальное оборудование. Существует отряд только на спонсорские средства и благотворительные пожертвования неравнодушных людей. В арсенале отряда «Ангел» микроавтобусы, которые укомплектованы необходимым для поисков оборудованием. Это рации, фонари, которые работают всю ночь, бинокли, навигаторы, носилки и тросы. Недавно купили тепловизор и беспилотник. Современная техника позволяет самое главное — выиграть время, которое часто идет на минуты. Скажем, если нужно «прочесать» местность в два квадратных километра, то для этого нужно задействовать минимум десять человек и затратить около шести часов времени. Беспилотник справится с этой задачей за тридцать минут. Еще один необходимый для поиска прибор — тепловизор — реагирует на тепловое излучение предметов или живых существ и позволяет увидеть человека с расстояния 1200 метров даже ночью. Для поиска людей на дне водоемов используется эхолот. С его помощью происходит исследование дна водоема, и поисковики видят, есть ли на дне человек или нет. Водолаз же должен ощупывать дно практически вручную. А еще надевание водолазного оборудования, погружение на дно — это еще минимум час.

Отряд старается привлекать в свои ряды как можно больше волонтеров. И люди откликаются. Во многих регионах созданы такие же волонтерские организации. В Гомеле и Гродно появились свои поисково-спасательные отряды — «Симуран» и «Центр Спас». Командир отряда Сергей Ковган и его команда стараются вооружить все свои добровольные подразделения необходимым оборудованием, теоретическими знаниями и практическими навыками.

Корреспондент «КС» пообщался с одним из самых активных участников отряда — координатором лесного поиска Кристиной Крук. Красивая, обаятельная и веселая Кристина мастерски справляется с самыми сложными задачами, которые стоят перед поисковиками, и, порой не по плечу даже мужчинам. Они, мужчины, к слову сказать, во всем слушаются своего координатора. Можно сказать, что на ней все — сбор команды, координация всех передвижений, выбор методики поиска.





Почему именно «Ангел»?

— Хотелось, чтоб отряд носил «доброе» название, — рассказывает Кристина Крук. — Чтоб оно помогало людям, чьи родственники потерялись, надеяться на то, что они обязательно найдутся. Хотя мы понимаем, что ни в коем случае не должны давать родственникам надежду. Ведь нередко мы находим людей уже неживыми. Мы прекрасно знаем, что, если человек потерялся, у нас есть «три золотых дня», в течение которых есть надежда найти его живым. Потом надежды на положительный исход мало, но даже тогда мы ищем.

Много ли осталось тех, с кого начинался «Ангел»?

— Людей, стоящих у истоков волонтерского поискового отряда, осталось несколько человек. В первую очередь, это командир отряда Сергей. Желание помочь попавшим в беду разделяет и его жена Юлия. Она грамотно и оперативно размещает информацию о потерявшихся, рассказывает о деятельности отряда в средствах массовой информации, привлекает новых волонтеров. У семьи подрастает доченька Ангелина. Офис организации похож на маленькую квартиру: ориентировки пропавших людей соседствуют с детской одеждой, карандашами и игрушками. И это неудивительно. Семья проводит здесь львиную долю своего времени.

Многие люди не выдерживают такой работы. Просто перегорают и уходят. И их можно понять. Совмещать работу и волонтерство очень-очень сложно.

Благодарны ли вам родные тех людей, кого вы спасли?

— Все люди реагируют по-разному, когда находятся их родные. Многие безмерно благодарны нам за помощь. Они понимают, что мы это делаем от чистого сердца. Никто никого не заставляет идти ночью в лес, в дождь (а это самая частая погода во время поисков), в свой выходной, да еще и бесплатно. Они и чаем нас напоят горячим, и покушать приготовят. Но бывает, что и элементарно не говорят «спасибо». Может от волнения, может просто они сами по себе такие нелюдимые. Но так бывает редко, чтоб не благодарили. В основном, конечно, все рады и счастливы, что человек нашелся. Мы рады особенно. Бывает, что родные потерявшихся людей становятся нашими волонтерами и помогают уже в поиске других.

Какие виды поиска существуют?

— Есть два вида поиска: городской и лесной. Нельзя сказать, какой поиск легче, а какой сложнее. Городской поиск включает в себя расклейку ориентировок, опрос и установление свидетелей, обследование прилегающей территории. При лесном поиске нет большого количества свидетелей. Здесь мы ориентируемся на показания родных и тщательно прочесываем лесной массив и прилегающую территорию. Бывает, что пропавший находится быстро и остается жив. Бывает, что поиски длятся долго, и человек погибает от обезвоживания, переохлаждения или травм.

— Очень важно объяснить всем родственникам, особенно пожилым, что уходя в лес, нужно взять с собой заряженный мобильный телефон, — настоятельно советует Кристина. — Даже кнопочный. Если с вами случится беда и вы потеряетесь, вы хотя бы сможете позвонить родным и сказать об этом. Тогда мы сразу же начнем вас искать, и драгоценное время не будет упущено.

Как стать добровольцем «Ангела»?

— Чтобы стать добровольцем, не нужно владеть специальными навыками. В отряде вас научат всему необходимому: ориентироваться на местности, пользоваться компасом, рацией, оказывать первую помощь. Мы очень нуждаемся в добровольцах. Людей постоянно не хватает. В поисковых мероприятиях в лесу могут участвовать только лица, достигшие совершеннолетия. Но нам могут помогать и подростки. Они могут расклеивать ориентировки в городе, вести опрос и установление свидетелей, распространять информацию в социальных сетях.

* * *

Осенью 2018 года в поисково-спасательный отряд «Ангел» обратились родные пенсионерки Софии Антоновны Дорощук, жительницы деревни Сутоки Смолевичского района. Женщина ушла из дома по грибы и заблудилась. Вечером родственники обратились за помощью. Благодаря тому, что «Ангелы» среагировали быстро, женщину удалось найти живой. Она замерзла, очень хотела пить и была напугана. Но жива. Оказалось, что пожилая женщина попала в болото и ходила кругами, пытаясь найти дорогу домой.

— Когда я увидела сквозь деревья свет фонарей, поняла, что пришла помощь, — с благодарностью говорит София Дорощук. — Я слышала, что меня зовут по имени Со-ня…Со-ня… Но ответить не было сил. Мне казалось, что я знаю свой лес хорошо, да и уходила недалеко. Но вот видите, заблудилась. Столько молодых людей приехало меня искать! Спасибо, ребята!

* * *

На счету Сергея Ковгана и его команды сотни спасенных жизней. Если вы также хотите помогать семьям людей, родные которых потерялись, и стать волонтером поисково-спасательного отряда «Ангел», вы можете обратиться к ним по короткому номеру 7733 или отыскать группу ПСО «Ангел» в социальных сетях. Ваша помощь очень нужна. И, кто знает, может быть именно вы окажетесь для кого-то «ангелом».

Надежда МОЛЧАНОВА.

Фото из архива ПСО «Ангел».



