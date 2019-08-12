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ЧП на станции Брест-Восточный: грузовой вагон «Беларуськалия» сошел с рельсов.

13.08.2019 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News


30 июля 2019 20:34 2802

ЧП на станции Брест-Восточный: грузовой вагон «Беларуськалия» сошел с рельсов.

Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт SPUTNIK.BY

На железнодорожной станции Брест-Восточный с рельсов сошел грузовой вагон, об этом сообщили Sputnik в Брестском отделении Белорусской железной дороги во вторник. Вагон сошел при выполнении маневра, для выяснения причин случившегося создана специальная комиссия, проводится служебное расследование.

ЧП на станции Брест-Восточный: грузовой вагон «Беларуськалия» сошел с рельсов.

Инцидент произошел около 11 часов вечера 29 июля. Вагон сошел с рельсов при выполнении маневра.

«В четном сортировочном парке станции Брест-Восточный допущен сход порожнего грузового вагона для перевозки минеральных удобрений, который находится в собственности ОАО «Беларуськалий», – сообщили подробности в Брестском отделении БЖД.

Пострадавших нет, сообщили собеседники агентства. Отмечается также, что уже сегодня утром вагон поставили на тележки, в настоящее время он находится в депо.

ЧП на станции Брест-Восточный: грузовой вагон «Беларуськалия» сошел с рельсов.

Для выяснения причин случившегося создана специальная комиссия, проводится служебное расследование.

Напомним, неделю назад на перегоне Замосточье – Богушевская сошли с рельсов цистерны со сжиженным газом, грузовой состав следовал из Витебска в Минск. В одной из цистерн была обнаружена утечка пропана, в результате движение поездов было перенаправлено по объездному пути, ЧП ликвидировали спасатели.

Источник: сайт SPUTNIK.BY.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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30 июля 2019 20:34 2802 ЧП на станции Брест-Восточный: грузовой вагон...
 
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