Источник материала: Soligorsk News



ЧП на станции Брест-Восточный: грузовой вагон «Беларуськалия» сошел с рельсов. Автор: Эдуард Кидяев. Источник: сайт SPUTNIK.BY

На железнодорожной станции Брест-Восточный с рельсов сошел грузовой вагон, об этом сообщили Sputnik в Брестском отделении Белорусской железной дороги во вторник. Вагон сошел при выполнении маневра, для выяснения причин случившегося создана специальная комиссия, проводится служебное расследование.

Инцидент произошел около 11 часов вечера 29 июля. Вагон сошел с рельсов при выполнении маневра.



«В четном сортировочном парке станции Брест-Восточный допущен сход порожнего грузового вагона для перевозки минеральных удобрений, который находится в собственности ОАО «Беларуськалий», – сообщили подробности в Брестском отделении БЖД.



Пострадавших нет, сообщили собеседники агентства. Отмечается также, что уже сегодня утром вагон поставили на тележки, в настоящее время он находится в депо.







Для выяснения причин случившегося создана специальная комиссия, проводится служебное расследование.



Напомним, неделю назад на перегоне Замосточье – Богушевская сошли с рельсов цистерны со сжиженным газом, грузовой состав следовал из Витебска в Минск. В одной из цистерн была обнаружена утечка пропана, в результате движение поездов было перенаправлено по объездному пути, ЧП ликвидировали спасатели.

