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ЧП на станции Брест-Восточный: грузовой вагон «Беларуськалия» сошел с рельсов.
13.08.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
30 июля 2019 20:34 2802
ЧП на станции Брест-Восточный: грузовой вагон «Беларуськалия» сошел с рельсов.
На железнодорожной станции Брест-Восточный с рельсов сошел грузовой вагон, об этом сообщили
Инцидент произошел около 11 часов вечера 29 июля. Вагон сошел с рельсов при выполнении маневра.
Для выяснения причин случившегося создана специальная комиссия, проводится служебное расследование.
Источник: сайт
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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30 июля 2019 20:34 2802 ЧП на станции Брест-Восточный: грузовой вагон...
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