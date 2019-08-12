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Американское издание назвало три продвинутых вида российского оружия, которые не работают

13.08.2019 14:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Невзирая на слабеющую экономику и сокращающийся бюджет, Россия все же часто заявляет в СМИ о своих новейших военных разработках — во многом потому, что для страны важно оставаться крупнейшим поставщиком оружия, особенно в те страны, куда не продают вооружения США. Так считает американское издание We Are The Mighty.


Скриншот из видео Youtube-канала Министерства обороны РФ

Представители издания полагают, что в России практически все СМИ принадлежат государству. Поэтому их повестка всегда направлена на то, чтобы сформировать представление внутри страны и за рубежом о новейшей российской военной технике.

Боевые роботы на поле битвы, лазеры и другое оружие — и Россия снова в новостях. При этом представители издания сомневаются в том, что показанные вооружения действительно многого стоят. We Are The Mighty составило список из видов оружия, показанного как ультрасовременное в прошлом году, но в итоге никак себя не проявившего.

1. Боевой робот «Уран-9»

В мае 2018 года российские СМИ рассказали, что новейший боевой робот «Уран-9» уже вступал в бой в Сирии на стороне войск Башара Асада. О применении «Уранов» писали по всему миру, и один такой робот даже принял участие в параде Победы в 2018 году.

Внешне машина, оснащенная 30-миллиметровой скорострельной пушкой, 7,62-мм пулеметом, противотанковыми и противовоздушными ракетами, выглядит грозно. Однако проанализировав результаты боевого применения «Урана-9», эксперты уже не были настроены так оптимистично. Вскоре был подготовлен доклад представителей Минобороны, в котором отмечались проблемы в ряде показателей: подвижности, управлении, огневой мощи, обзорности и др. В результате был сделан неутешительный вывод, что в ближайшие 10−15 лет подобные робототехнические комплексы работать на поле не смогут. И «Уран-9» мало-помалу исчез из газетных заголовков.

2. Покрытие-хамелеон

Прошлым летом корпорация «Ростех» объявила о создании особого покрытия, которое позволяет носителю мимикрировать под цвет окружающей среды. Первым образцом вооружения нового поколения стал «шлем-невидимка», показанный на выставке «Армия-2018».

По словам создателей, материал сможет имитировать даже сложные сочетания цветов, такие, как колебания листвы при порывах ветра. Теоретически «умным текстилем» можно маскировать не только солдат, но и военную технику. Подчеркивался прорывной характер новой маскировки по сравнению даже с самыми современными образцами.

При всей инновационности новой технологии, пишет Wу Arfe The Mighty, демонстрацией одного-единственного шлема все началось и закончилось. Больше никаких новостей о продвижении прорывной стелс-технологии не последовало, и идея покрытия-невидимки перестала интересовать окружающих.

3. Крылатая ракета «Буревестник»

В марте прошлого года Владимир Путин рассказал о ряде новых российских оружейных программ, среди которых самой масштабной оказалась новейшая ракета с ядерным двигателем «Буревестник». Малозаметная ракета с практически неограниченной дальностью полета и возможностью активного маневрирования должна была стать неуязвимой для любой системы ПВО и ПРО.

Впрочем, различные испытания «Буревестника» пока не показали какой-то особой эффективности. По оценкам США, самый дальний пуск ракеты составляет 22 мили (меньше 40 километров — впрочем, она летела не на ядерном двигателе), и в последний раз ракета пропала в Баренцевом море. Недавнюю катастрофу с пятью погибшими в Северодвинске американцы также считают следствием неудачного испытания «Буревестника».

В завершении статьи We Are The Mighty напоминает, что российские издания предупредили о каком-то новом военном «прорыве» в технологиях, и рекомендует готовиться к новому валу заголовков в СМИ.

 
Теги: Новости
 
 
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Успех некоторых вооружений России, считают американцы, существует в основном в заголовках СМИ.
 
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