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Подросток постадал в ДТП с двумя микроавтобусами

13.08.2019 14:49 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Два микроавтобуса стокнулись в Узденском районе. Пострадал пассажир.

Инцидент произошел 12 августа около деревни Валерьяны. По данным ГАИ, водитель Volkswagen Transporter при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Volkswagen LT35, который ехал по главной дороге.

В результате аварии 16-летний пострадал пассажир Volkswagen Transporter, госпитализация не потребовалась. Он не был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка, передает БелТА.

 
 
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Два микроавтобуса стокнулись в Узденском районе. Пострадал пассажир.
 
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