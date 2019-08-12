Подросток постадал в ДТП с двумя микроавтобусами

Два микроавтобуса стокнулись в Узденском районе. Пострадал пассажир.

Инцидент произошел 12 августа около деревни Валерьяны. По данным ГАИ, водитель Volkswagen Transporter при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Volkswagen LT35, который ехал по главной дороге.

В результате аварии 16-летний пострадал пассажир Volkswagen Transporter, госпитализация не потребовалась. Он не был пристегнут ремнем безопасности.