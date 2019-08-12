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Подросток постадал в ДТП с двумя микроавтобусами
Источник материала: БДГ
Два микроавтобуса стокнулись в Узденском районе. Пострадал пассажир.
Инцидент произошел 12 августа около деревни Валерьяны. По данным ГАИ, водитель Volkswagen Transporter при выезде со второстепенной дороги столкнулся с Volkswagen LT35, который ехал по главной дороге.
В результате аварии 16-летний пострадал пассажир Volkswagen Transporter, госпитализация не потребовалась. Он не был пристегнут ремнем безопасности.
По факту ДТП проводится проверка,
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Два микроавтобуса стокнулись в Узденском районе. Пострадал пассажир.
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