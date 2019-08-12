«Ради денег не боятся портить репутацию». Семья покупала пса для выставок, а получила друга по спорту

Источник материала: Tut.by

GO.TUT.BY проводит конкурс «Одна команда» — о влюбленных парах и крепких семьях, которые объединяют ЗОЖ и совместные тренировки. Публикуем историю семьи Анны Харуты, где занимаются спортом с собаками.



Фото: из личного архива

— С будущим мужем Ромой мы познакомились пять лет назад, на тренировке на лыжероллерной трассе в Веснянке. Практически сразу начали встречаться и завели собаку, немецкую овчарку. Покупали дорогого породистого щенка, но оказалось, что наш любимый пес очень далек от стандартов настоящего «немца». На первой же выставке нам сказали, что шоу-карьеры не будет.

Кобальт — так мы назвали своего друга — уже в месяц проходил с нами довольно большие для своего возраста расстояния: мы могли гулять по 2−3 км. Конечно, иногда возвращались домой уже «на ручках». Но то, что щенок довольно спортивный, было понятно сразу. Когда малышу исполнилось около трех месяцев, мы попали на соревнования по ездовому спорту и поняли, что попробуем реализовать способности собаки в этом занятии.



Фото: из личного архива

Когда Кобальту был год, вместе с Ромой он участвовал в своих первых соревнованиях. А с первых выступлений в других странах нам захотелось, чтобы и в Беларуси появилась «такая движуха». Стали проводить тренировки для новичков и совместно с беговыми клубами. Старались публиковать как можно больше информации в интернете, чтобы нас было проще найти. Зимой интерес был космических масштабов, мы очень обрадовались, а вот к весне все немного угасло, все-таки в наших широтах ездовой спорт привыкли ассоциировать со снегом.

В конце февраля у нас родилась дочка, а в марте, во время небольшого затишья в тренировках, мы решили завести вторую собаку, грейстера. Собаки этой породы были специально выведены для ездового спорта. И как раз нам предложили неплохой вариант из Литвы — но опять не повезло. Несмотря на очень высокую стоимость, щенок оказался проблемный, а заводчики лишь развели руками: мол, вам и так сойдет. В наше время многие ради денег не боятся портить репутацию, и мы даже не сильно удивились. Да и, как говорится, все, что не делается, к лучшему. Наша семья стала еще больше.



Фото: из личного архива

Вместе с этим у нас появилась еще одна цель — сделать так, чтобы как можно больше людей узнали о ездовом спорте в Беларуси. Началась ударная работа: бесконечные тренировки и организация соревнований, а затем и нелегкий путь к созданию Федерации ездового спорта. Конечно, в одиночку мы бы никогда не справились с таким объемом задач: к нам стали приходить такие же энтузиасты, как и мы. Так стала формироваться наша команда DogRAce.

С уверенностью скажу: спорт приносит в нашу жизнь радость и счастье.