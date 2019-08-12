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Глава СК назвал главную версию взрыва на минском салюте
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Глава СК Иван Носкевич доложил президенту, как ведется расследование по делу о минском салюте 3 июля, который
СК пришел к окончательному выводу, что во время салюта задействовали некачественные заряды. Часть из них, с истекшим сроком годности, механически «доработали» перед заряжанием. Это привело к ЧП.
Со слов Носкевича, назначено несколько экспертиз. Их проводят Государственный комитет судебных экспертиз, Национальная академия наук, специализированные предприятия. Когда специалисты закончат работу, станет понятно, можно ли считать бракованные снаряды причиной гибели минчанки. Однако пока, без заключения проверки, выводы делать рано.
Что случилось? Хроника событий
В Минске во время салюта, который запускали 3 июля, в День Независимости, произошло ЧП. В трех из шести мест, где производились салюты, взорвались ракеты, из-за чего десять человек пострадали. В их числе — 64-летняя женщина: ее спасти не удалось. СК
Журналист Виктор Малишевский
Андрей Инкин заявил, что в Беларуси дела с обслуживанием пусковых установок обстоят странно. Нет человека, который следит за техническим состоянием, в то время как в России ответственные назначены в каждой военной части.
Еще один важный нюанс: гарантия на установки, по технической документации, — десять лет. Беларусь же купила их в 2008 году, то есть 11 лет назад. «Пиро-Росс» не раз предлагала провести техоблуживание в заводских условиях, но ей отказывали. Начальник компании предположил, что Министерство обороны занимается этим самостоятельно.
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