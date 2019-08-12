﻿ Глава СК назвал главную версию взрыва на минском салюте. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Глава СК назвал главную версию взрыва на минском салюте

13.08.2019 14:50 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Глава СК Иван Носкевич доложил президенту, как ведется расследование по делу о минском салюте 3 июля, который закончился трагедией — смертью 64-летней женщины. Следствие подтвердило основную версию, сообщает газета «Звязда».

СК пришел к окончательному выводу, что во время салюта задействовали некачественные заряды. Часть из них, с истекшим сроком годности, механически «доработали» перед заряжанием. Это привело к ЧП.

Со слов Носкевича, назначено несколько экспертиз. Их проводят Государственный комитет судебных экспертиз, Национальная академия наук, специализированные предприятия. Когда специалисты закончат работу, станет понятно, можно ли считать бракованные снаряды причиной гибели минчанки. Однако пока, без заключения проверки, выводы делать рано.

Что случилось? Хроника событий 

В Минске во время салюта, который запускали 3 июля, в День Независимости, произошло ЧП. В трех из шести мест, где производились салюты, взорвались ракеты, из-за чего десять человек пострадали. В их числе — 64-летняя женщина: ее спасти не удалось. СК задержал первых подозреваемых: ими оказались работники компании-поставщика «Пиро-Росс». Позже их посетили российские дипломаты и заявили, что жалоб на содержание Максима Сапронова и Константина Денисова не имеют.

Журналист Виктор Малишевский пообщался с начальником организации «Пиро-Росс» Андреем Инкиным. Он планировал прилететь в Минск, чтобы контролировать сценарий фейерверка, но приболел. Хотя Инкин подчеркнул, что прикасаться к зарядам — не его функция. Их подносят и заряжают беларуские военнослужащие, и вмешиваться в этот процесс посторонним запрещено. Представители российской компании занимаются только мелкими проблемами: например, когда отошел провод или клемма. 

Андрей Инкин заявил, что в Беларуси дела с обслуживанием пусковых установок обстоят странно. Нет человека, который следит за техническим состоянием, в то время как в России ответственные назначены в каждой военной части. 

Еще один важный нюанс: гарантия на установки, по технической документации, — десять лет. Беларусь же купила их в 2008 году, то есть 11 лет назад. «Пиро-Росс» не раз предлагала провести техоблуживание в заводских условиях, но ей отказывали. Начальник компании предположил, что Министерство обороны занимается этим самостоятельно.

Читайте по теме: «Сколько раз везло до этого? Танк снес столб? А мог – людей». Утро после того самого салюта

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 27
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Глава СК Иван Носкевич доложил президенту, как ведется расследование по делу о минском салюте 3 июля, который закончился трагедией — смертью 64-летней женщины....
 
Новости дня
Новости разные
 
Подросток постадал в ДТП с двумя микроавтобусами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

12.08.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Фаниполь Online
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
13.08.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика