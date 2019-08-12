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Это нужно видеть: паблик, где безумные имена товаров IKEA превращают в мемы

13.08.2019 13:27 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся пабликом во «ВКонтакте», где авторы превращают названия товаров IKEA в мемы. Название — «Мемкея».

Порой кажется, что имена «икеевских» товаров фомируют генераторы даже не случайных слов, а букв. Многие из них, к счатью, напоминают уже существующие слова, вызывая более-менее понятные ассоциации. Этим воспользовались авторы «Мемкеи»: они стали придумывать смешные подводки в форме диалогов, в которых последние реплики остаются за названиями стаффа из каталогов. За обновлениями следят больше 14 тысяч человек. Посмотрите, что здесь происходит:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся пабликом во «ВКонтакте», где авторы превращают названия товаров IKEA в мемы. Название — «Мемкея». Порой...
 
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