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Это нужно видеть: паблик, где безумные имена товаров IKEA превращают в мемы
Источник материала: KYKY>
Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся пабликом во «ВКонтакте», где авторы превращают названия товаров IKEA в мемы. Название — «
Порой кажется, что имена «икеевских» товаров фомируют генераторы даже не случайных слов, а букв. Многие из них, к счатью, напоминают уже существующие слова, вызывая более-менее понятные ассоциации. Этим воспользовались авторы «Мемкеи»: они стали придумывать смешные подводки в форме диалогов, в которых последние реплики остаются за названиями стаффа из каталогов. За обновлениями следят больше 14 тысяч человек. Посмотрите, что здесь происходит:
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Продолжаем рубрику «Это нужно видеть»: сегодня делимся пабликом во «ВКонтакте», где авторы превращают названия товаров IKEA в мемы. Название — «Мемкея». Порой...
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