﻿ Убийцу супругов-пенсионеров в Березинском районе приговорили к 23 годам колонии. 21.by
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Убийцу супругов-пенсионеров в Березинском районе приговорили к 23 годам колонии

13.08.2019 14:44 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью двух пенсионеров в Березинском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе суда.

Обвиняемый признан виновным в преступлении на основании ст. 139 УК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 23 года в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Применены принудительные меры лечения от хронического алкоголизма. 

Убийство произошло в конце февраля этого года в одном из домов в деревне Горуни. Житель Борисовского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личных неприязненных отношений нанес пенсионерке не менее пяти ударов острым предметом, в результате которых женщина скончалась на месте преступления. После этого он до смерти забил супруга погибшей, ударив его не менее 10 раз молотком и другими предметами. 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован и опротестован в установленном законодательством порядке.
 
 
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Минский областной суд вынес приговор по уголовному делу об убийстве с особой жестокостью двух пенсионеров в Березинском районе, сообщили БЕЛТА в пресс-службе...
 
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