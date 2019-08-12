Глава СК рассказал подробности смерти могилевского гаишника

"Президенту доложено о принятии следствием окончательного решения о прекращении уголовного дела по факту обнаружения трупа сотрудника милиции Потаповича. У следствия нет сомнения в том, что имело место самоубийство, доказательств тому много, - заявил Иван Носкевич. - Уголовное дело прекращено и находится на изучении Генеральной прокуратуры для дачи оценки законности решений, принятых следствием".





Следователи доказали, что в день самоубийства лейтенант ГАИ из Могилева купил в магазине дрова и средства для розжига, которые заблаговременно доставил на место происшествия. Во время дежурства он под надуманным предлогом ушел с маршрута несения службы, переоделся в гражданскую одежду и на такси уехал в лес.





"До недавнего времени нам недоставало одного звена - таксиста, который вез сотрудника милиции. Мы его установили, допросили. Он дал показания, которые находятся в канве всех остальных доказательств", - рассказал глава ведомства.









То, что сотрудник ГАИ сам сел в машину такси, подтверждают записи с камер наблюдения, поэтому о похищении речь не ведется.





"По заключению экспертизы, он мог сам себе причинить то огнестрельное ранение, которое стало причиной смерти. На пистолете находятся только его биологические следы, на теле обнаружены следы выстрела. Это говорит о том, что выстрел произведен с близкого расстояния, то есть, возможно, на расстоянии своей вытянутой или приближенной руки", - сказал Иван Носкевич.