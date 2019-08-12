|
#MeToo: оперного идола Пласидо Доминго также обвинили в домогательствах
Источник материала: Партизан
Иски против легенды оперной сцены подали восемь певиц и танцовщица
Как сообщает
Иски против легенды оперной сцены подали восемь певиц и танцовщиц.
Некоторые утверждают, что Пласидо Доминго насильно целовал их в губы, а одна, что тенор якобы задрал ей юбку. В обмен на близость певец обещал им продвижение в карьере, уверяют истицы.
Большинство инцидентов по их словам происходили около 30-ти лет назад.
Только одна женщина согласилась раскрывать свое имя — Патрисия Вульф, она пела с Доминго в Вашингтонской национальной опере.
Две женщины сообщили, что занимались сексом с Доминго, опасаясь, что в случае отказа их карьера будет разрушена.
Одной он оставил после секса купюру в десять долларов «на парковку». Остальные утверждают: после того, как они отвергли притязания тенора их карьеры закончились.
«Обвинения не соответствуют действительности», — заявил 78-летний оперный певец. Доминго особо подчеркнул, что женщины вспоминают о том, что якобы произошло достаточно давно.
«Они просто придумали то, чего на самом деле не было», — сказал певец.
Тем временем около 30 человек из числа музыкантов и певцов, опрошенных журналистами, подчеркнули, что Доминго часто проявлял настойчивый интерес к женщинам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Иски против легенды оперной сцены подали восемь певиц и танцовщица
|
Свежие газеты
Архив (Разное)