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#MeToo: оперного идола Пласидо Доминго также обвинили в домогательствах

13.08.2019 14:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Иски против легенды оперной сцены подали восемь певиц и танцовщица


Как сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на «Associated Press», девять женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.

Иски против легенды оперной сцены подали восемь певиц и танцовщиц.

Некоторые утверждают, что Пласидо Доминго насильно целовал их в губы, а одна, что тенор якобы задрал ей юбку. В обмен на близость певец обещал им продвижение в карьере, уверяют истицы.

Большинство инцидентов по их словам происходили около 30-ти лет назад.

Только одна женщина согласилась раскрывать свое имя — Патрисия Вульф, она пела с Доминго в Вашингтонской национальной опере.


Две женщины сообщили, что занимались сексом с Доминго, опасаясь, что в случае отказа их карьера будет разрушена.

Одной он оставил после секса купюру в десять долларов «на парковку». Остальные утверждают: после того, как они отвергли притязания тенора их карьеры закончились.

«Обвинения не соответствуют действительности», — заявил 78-летний оперный певец. Доминго особо подчеркнул, что женщины вспоминают о том, что якобы произошло достаточно давно.

«Они просто придумали то, чего на самом деле не было», — сказал певец.

Тем временем около 30 человек из числа музыкантов и певцов, опрошенных журналистами, подчеркнули, что Доминго часто проявлял настойчивый интерес к женщинам.
 
 
Ссылка на источник 24
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Иски против легенды оперной сцены подали восемь певиц и танцовщица
 
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