MeToo: оперного идола Пласидо Доминго также обвинили в домогательствах





НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на «Associated Press», девять женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах. Как сообщаетсо ссылкой на «Associated Press», девять женщин обвинили оперного певца Пласидо Доминго в сексуальных домогательствах.





Иски против легенды оперной сцены подали восемь певиц и танцовщиц.





Некоторые утверждают, что Пласидо Доминго насильно целовал их в губы, а одна, что тенор якобы задрал ей юбку. В обмен на близость певец обещал им продвижение в карьере, уверяют истицы.





Большинство инцидентов по их словам происходили около 30-ти лет назад.





Только одна женщина согласилась раскрывать свое имя — Патрисия Вульф, она пела с Доминго в Вашингтонской национальной опере.









Две женщины сообщили, что занимались сексом с Доминго, опасаясь, что в случае отказа их карьера будет разрушена.





Одной он оставил после секса купюру в десять долларов «на парковку». Остальные утверждают: после того, как они отвергли притязания тенора их карьеры закончились.





«Обвинения не соответствуют действительности», — заявил 78-летний оперный певец. Доминго особо подчеркнул, что женщины вспоминают о том, что якобы произошло достаточно давно.





«Они просто придумали то, чего на самом деле не было», — сказал певец.





Тем временем около 30 человек из числа музыкантов и певцов, опрошенных журналистами, подчеркнули, что Доминго часто проявлял настойчивый интерес к женщинам.