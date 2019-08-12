Российский рубль снова рекордно обвалился на белорусской бирже

Значение валютной корзины упало на 0,12% до минимума за 11,5 месяцев по итогам торгов вторника 13 августа благодаря ослаблению доллара и российского рубля. Корзина валют с начала месяца подешевела уже на 1,26%, а с начала года на 3,23%.





Курс доллара снизился всего на 0,0009 рубля до 2,0419 BYN/USD, но сделал это уже шестой раз подряд. Общие потери за это время составили 0,0144 BYN. Американец оказался на минимуме с начала августа.





Курс евро сегодня остался без изменений на уровне 2,2844 BYN/EUR. Это минимальное значение за последние 11 дней.





Курс российского рубля упал уже десятый(!) раз подряд. Сегодня рубль РФ подешевел на 0,0062 рубля до 3,1129 BYN/100 RUB и достиг минимального значения за 234 дня с 22 декабря 2018 года.





Российская валюта подешевела на всех без исключения торгах с начала августа. Суммарные потери рубля РФ за десять последних торговых сессий составили 0,0991 BYN.









Россия

Центробанк РФ продолжил девальвировать российский рубль. Официальный курс доллара на завтра вырос ещё на 0,17 RUB до 65,6017 российских рублей, а официальный курс евро на завтра поднялся на 0,29 RUB до 73,4149 российских рублей.