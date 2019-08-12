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Неприкасаемый: суд Ленинского района отказался рассматривать жалобу на Лукашенко

13.08.2019 13:32 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Ленинского района отказал в рассмотрении жалобы 20-летней студентки на главу государства.

Неприкасаемый: суд Ленинского района отказался рассматривать жалобу на Лукашенко
Об этом Елизавета рассказала TUT.BY. Ответ суда опубликован в Telegram-канале «Выборы. Беларусь».



В ответе сказано, что судья суда Ленинского района Бролише И.Я., ознакомившись с жалобой, установил, что, Избирательный кодекс содержит исчерпывающий перечень оснований для обращения в суд. Жалоба на действия «должностного лица», в данном случае президента, не подлежит рассмотрению в судах ввиду неподведомственности.


«Из текста жалобы усматривается, что заявитель обжалует действия должностного лица, связанные с подготовкой и проведением выборов депутатов Палаты представителей седьмого созыва. Поскольку Избирательный кодекс содержит исчерпывающий перечень оснований для обращения в суд с жалобой по вопросам подготовки и проведения выборов, а, кроме того, обжалуемое решение должностного лица носит нормативный характер, суд считает, что в возбуждении гражданского дела следует отказать ввиду неподведомственности».

Студентка и юристы, помогавшие ей составлять жалобу, считают, что никакого исчерпывающего перечня в Избирательном кодексе нет и быть не может, потому что статьей 60 Конституции и статьей 353 ГПК предусмотрено право обжаловать любое действие государства, ущемляющее права гражданина.

«Исключение из этого правила только одно: если законом предусмотрен иной орган, куда можно обратиться за защитой своих прав. В Избирательном кодексе не сказано, куда еще можно пожаловаться на указ президента о назначении выборов. Судья Бролиш такой орган тоже не называет. Получается, этот указ вообще не подлежит обжалованию? — считают студенты. — В общем, Конституция нарушена, права тысяч граждан ущемлены, а суд даже не рассматривает их жалобы. Добро пожаловать в Беларусь, страну для жизни».

Напомним, 9 августа 20-летняя студентка Елизавета подала в суд на Александра Лукашенко, чтобы обжаловать его указ о проведении парламентских выборов.

Дело в том, что выборы в парламент Беларуси Лукашенко назначил на ноябрь 2019 года. Эта дата сокращает на десять месяцев четырехлетний срок полномочий Палаты представителей.


Согласно Конституции, срок полномочий Национального собрания — четыре года. 

Полномочия Палаты представителей могут быть досрочно прекращены 

- при отказе в доверии правительству, 
- выражении вотума недоверия правительству 
- двукратном отказе в даче согласия на назначение премьер-министра. 

Также полномочия парламента могут быть досрочно прекращены на основании заключения Конституционного суда в случае систематического или грубого нарушения палатами парламента Конституции.

Студентка считает, что перенос выборов почти на год раньше ущемляет ее право быть избранной — стать депутатом Палаты представителей можно только с 21 года.
 
 
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Суд Ленинского района отказал в рассмотрении жалобы 20-летней студентки на главу государства.
 
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