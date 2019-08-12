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На стройке БелАЭС рабочий умер в душе и пролежал там всю ночь

13.08.2019 13:17 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

на строительстве Белорусской АЭС под Островцом произошло очередное ЧП.

На стройке БелАЭС рабочий умер в душе и пролежал там всю ночь
На этот раз жертвой стал сотрудник подрядной строительной организации Быховский И. Известно, что мужчина на стройке БелАЭС работал в должности крановщика.

О смерти сообщает Телеграм-канал Nexta, по данным которого сейчас на стройплощадке работают следователи.

Источники в правоохранительных органах предварительно сообщают, что рабочий скончался не в результате производственной травмы, а по причине имевшегося у него тяжёлого заболевания

Официального сообщения о смерти рабочего на строительстве Белорусской АЭС под Островцом пока нет.

Однако, как пишет Телеграм-канал Nexta, "машинист автомобильного крана ОАО «Белэлектромонтажналадка» Быховский И.Н., работавший на строительстве Белорусской АЭС, найден мёртвым в помещении душа, куда он направился в 19:32 12 августа после завершения рабочего дня". 

Обнаружен рабочий был лишь утром. По крайне мере, рапорт о его обнаружении датирован  07:28 утра 13 августа.


Напомним, к 1 октября на БелАЭС планируют завезти для реактора ядерное топливо из России... 
 
 
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на строительстве Белорусской АЭС под Островцом произошло очередное ЧП.
 
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