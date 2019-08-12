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На стройке БелАЭС рабочий умер в душе и пролежал там всю ночь
Источник материала: Партизан
на строительстве Белорусской АЭС под Островцом произошло очередное ЧП.
На этот раз жертвой стал сотрудник подрядной строительной организации Быховский И. Известно, что мужчина на стройке БелАЭС работал в должности крановщика.
О смерти
Источники в правоохранительных органах предварительно сообщают, что рабочий скончался не в результате производственной травмы, а по причине имевшегося у него тяжёлого заболевания
Официального сообщения о смерти рабочего на строительстве Белорусской АЭС под Островцом пока нет.
Однако, как пишет Телеграм-канал Nexta, "машинист автомобильного крана ОАО «Белэлектромонтажналадка» Быховский И.Н., работавший на строительстве Белорусской АЭС, найден мёртвым в помещении душа, куда он направился в 19:32 12 августа после завершения рабочего дня".
Обнаружен рабочий был лишь утром. По крайне мере, рапорт о его обнаружении датирован 07:28 утра 13 августа.
Напомним, к 1 октября на БелАЭС планируют завезти для реактора ядерное топливо из России...
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на строительстве Белорусской АЭС под Островцом произошло очередное ЧП.
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