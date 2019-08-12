На стройке БелАЭС рабочий умер в душе и пролежал там всю ночь

На этот раз жертвой стал сотрудник подрядной строительной организации Быховский И. Известно, что мужчина на стройке БелАЭС работал в должности крановщика.





сообщает Телеграм-канал Nexta, по данным которого сейчас на стройплощадке работают следователи. О смертиТелеграм-канал Nexta, по данным которого сейчас на стройплощадке работают следователи.





Источники в правоохранительных органах предварительно сообщают, что рабочий скончался не в результате производственной травмы, а по причине имевшегося у него тяжёлого заболевания





Официального сообщения о смерти рабочего на строительстве Белорусской АЭС под Островцом пока нет.





Однако, как пишет Телеграм-канал Nexta, "машинист автомобильного крана ОАО «Белэлектромонтажналадка» Быховский И.Н., работавший на строительстве Белорусской АЭС, найден мёртвым в помещении душа, куда он направился в 19:32 12 августа после завершения рабочего дня".





Обнаружен рабочий был лишь утром. По крайне мере, рапорт о его обнаружении датирован 07:28 утра 13 августа.









Напомним, к 1 октября на БелАЭС планируют завезти для реактора ядерное топливо из России...